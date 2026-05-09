Legătura dintre educația autoritară și minciunile la copii

Un studiu recent din Singapore, citat de publicația Frankfurter Rundschau, oferă răspunsuri surprinzătoare. Acesta scoate la iveală faptul că micuții expuși unui stil de creștere autoritar sunt mai predispuși să trișeze și să mintă încă de la o vârstă fragedă.

Pentru a investiga acest fenomen, copiii de șase ani au fost invitați să participe la un experiment simplu: să arunce bile către o țintă amplasată la o distanță imposibil de atins. În timpul testului, un asistent al cercetării a ieșit din încăpere, iar 61% dintre copii au trișat.

„Acesta nu este un procent mic, dar nici nu include toți copiii. Acest lucru ne permite să identificăm diferențele dintre ei”, a explicat Henning Tiemeier, profesor la Universitatea Harvard și unul dintre autorii studiului.

Cercetătorii au analizat, de asemenea, stilul de educație al părinților, folosind chestionare detaliate. Iar concluzia a fost: „Copiii care au trișat provin mai des din familii în care părinții adoptă un stil de educație autoritar”, a afirmat profesorul Tiemeier.

Acest tip de educație pune accent pe obediență, folosind pedepse și un control ridicat în locul explicațiilor și al empatiei. Un element esențial descoperit de studiul din Singapore este legătura dintre auto-critica timpurie și comportamentul de trișare.

Stilul parental influențează onestitatea copiilor mici

Într-un alt experiment realizat cu aceiași copii, la vârsta de patru ani și jumătate, aceștia au fost puși, împreună cu părinții lor, să rezolve o sarcină imposibilă: să deseneze un model complex folosind un dispozitiv special. Cercetătorii au fost interesați să vadă cine își asumă vina pentru eșec – copilul sau părintele.

„Copiii care și-au asumat vina au fost, de regulă, cei cu părinți autoritari, iar aceiași copii au trișat mai des în jocul de darts”, a explicat Tiemeier.

Importanța studiului devine cu atât mai mare în contextul presiunii educaționale din Singapore, o țară cunoscută pentru performanțele sale academice de top în evaluările PISA.

„Faptul că o educație severă poate duce la dezvoltarea unui autoportret negativ și la frica de eșec este o problemă reală într-o societate care pune atât de mult preț pe succes”, a subliniat profesorul de la Harvard.

Deși Tiemeier atrage atenția că stilul parental este doar unul dintre numeroșii factori care influențează comportamentul copiilor, efectele educației autoritare nu pot fi ignorate.

„Aceste efecte tind să se estompeze în timp, însă observăm că auto-critica apare neobișnuit de devreme la copiii cu părinți severi, ceea ce este îngrijorător. Acești copii au dificultăți în a accepta eșecul, chiar și atunci când nu sunt direct responsabili pentru el”, a spus el.

Studiul, publicat în jurnalul Child Development, oferă perspective valoroase asupra modului în care stilul de parenting influențează dezvoltarea emoțională și comportamentală a copiilor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE