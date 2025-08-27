Diferențe între sistemul educațional românesc și cel olandez

Mara Mirea a plecat în Olanda să studieze „Communication Science” la Universitatea din Amsterdam, după 12 ani în școala românească. După ce a absolvit facultatea, tânăra româncă, în vârstă de 22 de ani, urmează un masterat în acelaşi domeniu.

Mara a explicat, într-un interviu acordat pentru News.ro, de ce a ales să studieze în străinătate.

„Mi-am dorit să studiez în limba engleză şi într-un sistem care pune accent pe logică şi aplicabilitate. În România, şcoala glorifică notele mari, nemeritate, ignoră iniţiativa şi respinge exprimarea liberă. În schimb, sistemul din Olanda te obligă să gândeşti, să aplici şi să argumentezi.”, a spus Mara Mirea.

Iar adaptarea la cerinţele sistemului olandez nu a fost una ușoară.

„Sistemul olandez este unul riguros, exigent, axat pe logică şi aplicarea informaţiei învăţate, iar sistemul de notare nu e nici el mai prejos. Nu există puncte din oficiu nici la examene, nici la prezentări, nici la proiecte, deci nota porneşte mereu de la 0. În plus, la examene, se aplică o penalizare pentru răspunsurile date la întâmplare, în aşa fel încât să nu fie avantajat cine răspunde la ghici. În liceul din România, evaluarea tindea să fie una subiectivă, bazată pe preferinţele şi starea profesorului”, a spus studenta.

Mara a precizat și care este, în opinia ei, cea mai mare diferență dintre sistemul educațional românesc și cel olandez.

„În România învăţam să memorăm şi să reproducem informaţii. În Olanda, accentul se pune pe gândirea critică, pe aplicarea cunoştinţelor în contexte noi şi pe capacitatea de a găsi soluţii logice. Pentru mine a fost ceva cu totul nou”, a adăugat ea.

A creat o platformă care ajută studenţii să găsească internshipuri în companii

Pe parcursul facultăţii, aceasta a co-fondat o platformă care conectează studenţii cu oportunităţi de internship în diverse companii.

În anul III de facultate, Mara a participat la un program special al universităţii, care lua forma unui accelerator pentru startup-uri. Acolo a apărut ideea „Student Step Up” – o platformă care ajută studenţii să găsească internshipuri în companii.

„Cerinţa principală a programului era să identificăm o lipsă în societate şi să venim cu o soluţie şi, împreună cu mai mulţi colegi, am ajuns la problema intrării în câmpul muncii a studenţilor internaţionali, fără experienţă. Ideea a fost foarte apreciată, aşa că am trecut la treabă şi am construit ceva care să îi ajute pe studenţi la începutul carierei lor”, spune Mara.