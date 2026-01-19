Transport gratuit, o măsură prin care se încearcă prevenirea absenteismului la examenele naționale

În prezent, elevii de gimnaziu și liceu beneficiază de transport gratuit doar dacă școala în care învață nu se află în localitatea de domiciliu și numai pe perioada cursurilor, nu și a vacanțelor. Prin urmare, până acum, pentru că examenele naționale au loc în vacanța de vară, elevii care au susținut Evaluarea și Bacalaureatul și-au plătit singuri transportul până la școală. 

Prin această nouă prevedere autoritățile îi încurajează pe copii să participe la examenele naționale, încercând să prevină absenteismul.  Elevii care nu au transport public în zona în care locuiesc primesc o sumă forfetară lunar inclusiv pe perioada examenelor naționale.

Expunerea de motive invocă un vid legislativ care duce la inechitate socială

Inițiatorii acestei reglementări au explicat în expunerea de motive că, până acum, o parte din elevii care au participat la examenele naționale au fost dezavantajați. „Pentru elevii claselor terminale (a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvență redusă), cursurile se încheie la începutul lunii iunie, conform structurii anului şcolar stabilite prin ordin al ministrului educației. Însă examenul național de bacalaureat se desfăşoară ulterior, în luna iunie (probele scrise) şi continuă cu sesiunea a doua în lunile iulie-august.

Această situație creează un vid legislativ care afectează în mod direct mii de elevi din întreaga țară, în special pe cei care învață în altă localitate decât cea de domiciliu. Din momentul încheierii cursurilor, aceştia nu mai beneficiază de gratuitate la transport, deşi sunt obligați să se deplaseze pentru susținerea examenului de bacalaureat.

Această realitate generează inechitate socială între elevii care locuiesc aproape de centrul de examen şi cei care trebuie să călătorească pe distanțe lungi, costuri suplimentare pentru familii aflate adesea în situații vulnerabile, precum şi un potențial risc de absenteism sau abandon în rândul celor care nu îşi permit transportul”, se arată în expunerea de motive a proiectului de lege.

De aceea, în legea nr. 17/2026 a fost adăugată explicit mențiunea transport gratuit sau decont „pe durata cursurilor școlare, precum și pentru susținerea probelor fără taxă din cadrul examenului național de bacalaureat” și „pentru susținerea evaluărilor naționale, de la bugetul de stat”, scrie edupedu. 

Răspunsul dat de Cătălin Predoiu lui Dominic Fritz în coaliție, după ce președintele USR a criticat legile justiției făcute în mandatul lui Predoiu - SURSE
