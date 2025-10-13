Universitatea București, acuzații grave de ignoranță și hărțuire

O studentă masterandă care suferă de dislexie, înscrisă la facultatea de Matematică și Informatică, din cadrul Universității București acuză conducerea de discriminare și hărțuire. Tânăra a reclamat faptul că universitatea nu a luat măsurile necesare de adaptare a predării și examinării în ceea ce o privește, scrie edupedu.

Studenta a susținut în sesizarea trimisă către CNCD că a depus eforturi constante pentru a se adapta programului educațional standard. Asta, deși are nevoi de învățare specifice. Este vorba despre un mod distinct de a procesa informația în sensul în care ea nu are capacitatea de a gândi în cuvinte, ci în imagini, filme, grafice, diagrame, tabele și modele. Memorarea grafică, în cazul ei nu este o metodă de învățare eficientă.

Tânăra a mai precizat că performanțele sale variază în funcție de materie, având mai multe dificultăți în cazul celor care implică citirea și scrierea. Prin urmare, ea a cerut susținerea examenului sub formă de grilă, prezentarea liberă a proiectelor, deplasarea unor termene pentru proiectele realizate acasă, suport de curs adaptat.

Studenta a cerut de nenumărate ori universității să respecte regulamentul care menționează, printre altele, drepturile studenților cu cerințe educaționale speciale însă solicitarea sa a fost respinsă. Singurul lucru pe care l-a obținut a fost acordarea unui timp suplimentar pentru susținerea examenelor.

Mai mult, studenta îl acuză pe decanul Facultății de matematică de hărțuire, odată ce a aflat despre dislexia sa.

Universitatea din București. Foto: Shutterstock

Cum se apără conducerea Universității București

Conducerea Universității București nu a recunoscut acuzațiile și a venit cu explicații. Pe scurt, studenta ar fi beneficiat de tratament diferit, așa cum a solicitat, iar acuzațiile de hărțuire nu sunt întemeiate.

Reprezentanții Universității București au declarat la CNCD că studenta a beneficiat de timp suplimentar la examene, iar motivul nepromovării a două examene îl reprezintă faptul că tânăra nu a putut oferi un „minim de date”. Mai mult, masteranda ar fi adus o adeverință care o prezintă drept sănătoasă clinic, apoi a prezentat documente care menționează diagnosticul de tulburare mixtă a abilităților școlare (dislexie, discalculie, disgrafie).

Conducerea universității a precizat că studenta nu a urmărit, de fapt, decât promovarea unor examene picate și doar atât. Iar asta pentru că măsurile pe care le-a solicitat sunt diferite de la o materia la alta: : pentru disciplina Învăţarea Automată Aplicată critică faptul că a fost examinată oral, pentru materia Reprezentarea Cunoştinţelor şi Interfaţa – faptul că nu i s-a permis în final, să susţină oral proiectul, iar la disciplina Învăţare Automată, că nu i s-a permis examen de tip grilă”.

Mai mult, conducerea universității nu-și explică cum de tânăra, care a absolvit facultatea de Geografie, promovând apoi și examenul de admitere la master, a reușit să promoveze aproape toate examenele masterului fără să se plângă, fără să sesizeze inconveniente în adaptarea sa la modalitatea de examinare.

Dislexia afectează abilitatea de citire și scriere. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock

Ce este dislexia

Dislexia este o tulburare de învățare specifică ce afectează abilitățile de citire, scriere și procesare a limbajului scris. Este o dificultate neurologică în a asocia literele cu sunetele, ceea ce duce la probleme în citirea fluentă, înțelegerea textului, scriere și ortografie. Dificultățile pot varia, incluzând inversarea sunetelor sau silabelor, citire lentă, omiterea sau modificarea unor părți ale cuvintelor.

Persoana dislexica are dificultăți de citire, probleme de scriere, dificultăți de procesare, probleme de memorie auditivă și de procesare verbală, dificultăți în numirea rapidă a obiectelor sau culorilor. Un dislexic citește lent și sacadat, are dificultăți în a codifica cuvintele, omite sau modifică începutul/sfârșitul cuvintelor, prezintă dificultăți de ortografie, inversează literele sau sunetele.

De asemenea, are probleme de memorie auditivă, în a identifica sunetele unei limbi, de a înțelege sensul propozițiilor sau de a reține rimele.

Persoanele dislexice au o inteligență normală sau superioară, dar creierul lor procesează informația diferit, uneori numit „mod de procesare neurodivergent”. Dislexia poate fi însoțită de alte dificultăți cum ar fi dispraxia (coordonarea mișcării) sau discalculia (calculul matematic). Este o afecțiune care persistă pe parcursul vieții însă poate fi asociată șicu puncte forte: mulți dislexici excelează în domenii precum gândirea creativă, rezolvarea problemelor sau învățarea vizuală.

