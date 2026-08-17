Recompensă pentru uciderea sau capturarea soldaților americani

Armata iraniană a anunțat duminică faptul că oferă o recompensă echivalentă cu 30.000 de dolari pentru uciderea sau capturarea soldaților americani, potrivit agenției de stat IRNA.

Șeful armatei iraniene, Amir Hatami, a declarat că planul a fost elaborat în urma unui „număr mare de solicitări” din partea celor care doreau să participe.

Până în prezent, nu a fost cunoscută nicio desfășurare a forțelor terestre americane în Iran în timpul războiului din Orientul Mijlociu, cu excepția unei misiuni de salvare desfășurate în aprilie pentru recuperarea unui militar american al cărui avion fusese doborât. Hatami nu a oferit detalii cu privire la locul sau momentul în care ar urma să aibă loc uciderea sau capturarea militarilor americani.

„Oricine ucide sau capturează și predă un militar american invadator va primi o recompensă echivalentă cu 30.000 de dolari sau 5 miliarde de toman din partea Armatei Republicii Islamice Iran”, a declarat Hatami, folosind o unitate monetară informală echivalentă cu 10.000 de riali iranieni. „Femeile iraniene curajoase care vor întreprinde o astfel de acțiune vor primi o recompensă dublă”, a adăugat el.

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Hatami și-a reiterat apelul ca Statele Unite să părăsească Orientul Mijlociu și a afirmat că americanii „nu mai au permisiunea de a intra în Golful Persic, Golful Oman sau Strâmtoarea Ormuz”.

Războiul dintre Teheran și Washington a început pe 28 februarie, când Statele Unite și Israelul au atacat Iranul. La puțin peste o lună de la începutul războiului, SUA au lansat o amplă operațiune de salvare pentru recuperarea ofițerului responsabil cu sistemele de armament al unui avion F-15. La operațiune au participat aproximativ 200 de militari americani și peste 170 de aeronave, care s-au grăbit să găsească militarul înaintea forțelor iraniene.

În timpul operațiunii de salvare, trupele iraniene au avariat un avion de atac la sol A-10, care a fost abandonat pe un teritoriu controlat de forțele americane. De asemenea, SUA ar fi abandonat și distrus aeronave folosite în cadrul misiunii, inclusiv un avion de transport C-130. Cu câteva zile înainte, pilotul avionului F-15 fusese salvat de un echipaj de elicopter în cadrul unei operațiuni de mai mici dimensiuni.

Ulterior, războiul a fost suspendat printr-un armistițiu încheiat în aprilie, după aproape 40 de zile de lupte. În iunie a urmat un cadru pentru negocieri de pace, care s-a prăbușit ulterior. De atunci, Iranul și Statele Unite au continuat să facă schimb de focuri sporadic, luptele fiind concentrate în principal în sudul Iranului și în zona Strâmtorii Ormuz.

Contactele indirecte dintre cele două țări, prin intermediul unor mediatori, au continuat, însă există puține semne ale unui progres diplomatic. Iranul a stabilit, de asemenea, o listă de condiții pentru redeschiderea strâmtorii, printre acestea numărându-se și despăgubiri de război. Numărul militarilor americani uciși de la începutul războiului este de 17, cele mai recente decese fiind înregistrate în luna iulie. Toți au fost uciși în afara Iranului, în țări precum Iordania și Irak.

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