Zilele de 6 și 7 ianuarie, când sărbătorim Boboteaza și Sfântul Ioan Botezătorul, sunt sărbători legale, însă, ca în fiecare an școlar, elevii și profesorii sunt în vacanță. Ei nu se vor putea bucura de liberul legal nici pe 24 ianuarie, căci Mica Unire pică sâmbătă, într-o zi de weekend.

Următoarea perioadă cu zile libere de la stat este abia în aprilie, în perioada 10 și 14, când sărbătorim Paștele, iar elevii au o nouă vacanță.

Prima zi liberă de la stat de care se vor bucura atât copiii cât și profesorii este ziua de 1 Mai, Ziua Muncii, care pică vineri. Vorbim despre primul un weekend prelungit, de trei zile.

A doua punte va fi de Rusalii. Elevii și profesorii vor avea liber sâmbătă, pe 30 mai, duminică, de Rusalii, pe 31 mai, și luni, pe 1 iunie, de Ziua Copilului. Iar în aceeași săptămână, vineri, vor sta din nou acasă căci sărbătorim Ziua Învățătorului.

În 2026, Paștele ortodox pică pe 12 aprilie. Foto: Shutterstock

Zile libere 2026 care pică în weekend

În România, legislația nu permite ca sărbătorile legale care cad în weekend să fie „recuperate”. Cu alte cuvinte, spre deosebire de englezi sau spanioli, de exemplu, românii pierd aceste zile. În alte țări europene angajații primesc o zi liberă în schimb, de obicei lunea următoare.

Ziua Unirii Principatelor Române, zi liberă de la stat, se sărbătorește în fiecare an la 24 ianuarie. În 2026, această zi cade într-o sâmbătă.

Urmează alte două zile care pică mereu în weekend: Paștele și Rusaliile. Acestea se sărbătoresc întotdeauna duminica.

Pe parcursul anului 2026 salariații din sistemul de stat mai pierd două zile: 15 august, când sărbătorim Adormirea Maicii Domnului (elevii și profesorii se află în vacața de vară) care pică într-o zi de sâmbătă, și doua zi de Crăciun care, la fel, cade tot într-o sâmbătă.

Ziua de Bobotează cade în timpul vacanței de iarnă. Foto: Shutterstock

Zile libere 2026 care pică în vacanțe

Elevii și profesorii nu se bucură de prea multe zile libere de la stat, căci cele mai multe dintre ele cad în weekend sau în vacanțe. Anul acesta vorbim despre șase zile care se pierd în acest fel.

6 ianuarie 2026, marți: Boboteaza (vacanța de iarnă);

7 ianuarie 2026, miercuri: Sfântul Ioan Botezătorul (vacanța de iarnă);

10 aprilie 2026, vineri: Vinerea Mare (vacanța de primăvară);

12 aprilie 2026, duminică: Paștele ortodox (vacanța de primăvară);

13 aprilie 2026, luni: a doua zi de Paște (vacanța de primăvară);

14 aprilie 2026, marți: a treia zi de Paște (vacanța de primăvară)

Zile libere în învățământ în anul școlar 2026

În anul școlar 2026, elevii și profesorii au 11 libere legale.

6 ianuarie 2026, marți: Boboteaza (vacanța de iarnă)

7 ianuarie 2026, miercuri: Sfântul Ioan Botezătorul (vacanța de iarnă)

24 ianuarie 2026, sâmbătă: Mica Unire

10 aprilie 2026, vineri: Vinerea Mare (vacanța de primăvară)

12 aprilie 2026, duminică: Paștele ortodox (vacanța de primăvară)

13 aprilie 2026, luni: a doua zi de Paște (vacanța de primăvară)

14 aprilie 2026, marți: a treia zi de Paște (vacanța de primăvară)

1 mai 2026, vineri: Ziua Muncii

31 mai 2026, duminică: Rusaliile

1 iunie 2026, luni: a doua zi de Rusalii și Ziua Copilului

5 iunie 2026, vineri: Ziua Învățătorului

