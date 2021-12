5 lucruri pe care le-am aflat de la echipa „La Casa de Papel” despre finalul serialului. „Va fi Armageddon!”

Coverul melodiei „Bella Ciao”, măștile cu Salvador Dali și salopetele roșii au intrat în cultura pop odată cu lansarea serialului spaniol „La Casa de Papel”. Acesta a devenit un fenomen global și cel mai popular serial Netflix într-o altă limbă decât engleza.

Primele cinci episoade din ultimul sezon au fost vizionate de peste 69 de milioane de persoane în doar o lună.

Înaintea premierei ultimelor episoade din „La Casa de Papel”, Libertatea a participat la o conferință de presă cu actorii și creatorii serialului. Aceștia au vorbit despre mult așteptatul deznodământ, dar și despre cum au trăit ultima zi pe platourile de filmare.

O parte dintre actorii prezenți la conferința globală, desfășurată în Madrid, Spania | FOTO Juan Naharro Gimenez/Getty Images for Netflix

Vă prezentăm cinci detalii interesante pe care le-am aflat:

Un final cu multă emoție și adrenalină

Scenariștii Álex Pina și Esther Martínez Lobato au mărturisit că ultimul capitol a fost cel mai greu de scris, însă rezultatul este pe măsura așteptărilor.

„Va fi mult mai emoțional și mai incitant. Vor fi puse împreună toate piesele din puzzle, închidem cercul poveștii și dezvăluim mai multe lucruri despre psihologia personajelor”, a declarat Pina.

Regizorul și producătorul executiv Jesús Colmenar a avertizat că, dincolo de partea emoționantă, ultimele episoade nu duc lipsă de adrenalină și răsturnări de situație neașteptate. „Cred că e un ritm diferit, poate că nu e o confruntare atât de încrâncenată, însă am reușit să menținem acest crescendo tipic serialului până la final.”

E un final dramatic. Ultimul episod e ceva cu totul special, diferit de tot ceea ce am făcut până acum. Jesús Colmenar, regizor și producător executiv:

Actorul Pedro Alonso, interpretul lui Berlin, a fost categoric privind finalul: „Va fi Armageddon! Bătălia finală. O bătălie care va pune capăt tuturor bătăliilor. Atât în ce privește acțiunea, cât și sentimentele personajelor. Totul se va așeza, va fi foarte interesant, dar și foarte puternic din punct de vedere vizual”.

Profesorul complică lucrurile

În ultimele episoade, El Profesor, creierul operațiunii, nu va lua întotdeauna cele mai bune decizii, ceea ce va complica mult situația personajelor. Actorul Álvaro Morte spune însă că astfel de momente sunt preferatele lui.

„Cel mai mult îmi place când Profesorul își lasă la vedere latura umană, chiar dacă atunci face și greșeli. Uneori, pare că e un robot ingenios, dar vă asigur că nu este perfect. Când ia o decizie care nu e 100% corectă, atunci sunt cel mai entuziasmat, pentru că e o provocare să găsească o rezolvare pentru problema pe care a creat-o.”

Tokyo a murit, dar n-a dispărut

De la stânga la dreapta, Jaime Lorente (Denver), Belen Cuesta (Manila), Úrsula Corbero (Tokio) | FOTO Netflix

Tokyo a fost unul dintre personajele centrale ale serialului, iar moartea ei a fost un adevărat șoc atât pentru fani, cât și pentru echipă. „A fost o experiență brutală”, a catalogat regizorul ieșirea din scenă a personajului.

Cu toate acestea, trailerul confirmă că Tokyo va apărea și în ultimele episoade. În plus, moartea ei are un impact major asupra deznodământului, după cum a confirmat scenarista Esther Martínez Lobato. „Moartea lui Tokyo este ca o bombă cu ceas, care schimbă radical serialul.”

Finalul potrivit la momentul potrivit

Atât creatorii, cât și actorii au făcut clar faptul că nu va exista o continuare a serialului, explicând și de ce. Totuși, potrivit Variety, Netflix va lansa în 2023 un spinoff, „Berlin”, care poartă numele personajului interpretat de Pedro Alonso.

„E momentul perfect pentru un final, am stors tot ce era mai bun din fiecare personaj și cred că decizia de a încheia este una foarte înțeleaptă. Trebuie să le dăm fanilor ceea ce merită, cred că ne-am fi asumat un risc prea mare să încercăm să lungim acest serial”, spune Álvaro Morte, care îl joacă pe Profesor.

Și regizorul Jesús Colmenar este de părere că povestea s-a consumat și a simțit că e momentul să o încheie: „A fost o adevărată provocare să găsim cel mai bun final, ne-a luat foarte mult timp să găsim un echilibru, cheia în care să încheiem această aventură. Dar acum simt că acest volum are cele mai bune scene din tot serialul. Sub această presiune enormă, am reușit să creăm ceva care cred că va fi pe placul publicului”.

Cum a fost ultima zi de filmări pentru protagoniști

Úrsula Corberó, care o joacă pe Tokyo, a mărturisit că ultima zi de filmări a fost intensă și extremă. „Am avut o senzație ciudată mult timp după ce am încheiat filmările. M-a cuprins melancolia, m-am gândit la tot ce am trăit, la toate momentele frumoase și grele deopotrivă, la toate călătoriile pe care le-am făcut, la cum mi s-a schimbat viața și cât de dor o să-mi fie de toată echipa.”

Álvaro Morte a recunoscut că a plâns ca un copil în ultima zi pe platourile de filmare.

„A fost o zi foarte frumoasă și foarte emoționantă, mai ales că am filmat ultima mea scenă cu aceeași echipă cu care am filmat și prima mea scenă.”

Am plâns ca un copil mic. Dar știu că m-am distrat pe cinste, m-am bucurat din plin de această experiență, de această familie. Álvaro Morte, actor:

