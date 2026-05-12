Imediat după cununia civilă, Andreea Bălan a stat de vorbă cu Libertatea și a oferit detalii despre eveniment.

„Amândoi am așteptat cununia cu o emoție și o nerăbdare greu de descris, iar când, în sfârșit, s-a întâmplat, parcă nici nu-mi venea să cred că trăiesc acel moment. Am fost înconjurați de oameni dragi, suflete speciale care ne-au fost alături și care au făcut ca totul să fie cu adevărat magic. După cununie am sărbătorit la un restaurant într-un cadru intim, alături de 25 de persoane apropiate. Mă simt profund fericită și împlinită”, spunea Andreea Bălan în exclusivitate pentru Libertatea, în luna aprilie.

Acum, după ce a avut loc cununia religioasă, dar și petrecerea de nuntă, în presă s-au aflat și informații despre acest eveniment, pe care Andreea Bălan și l-a dorit a fi la superlativ.

Din câte se pare, la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea au cântat Luis Gabriel, Viorica și Ioniță de la Clejani, trupa The Colours și 3 Sud Est, dar a susținut un program artistic și coregraful nea Mărin, alături de ansamblul său.

Pe lângă surprizele muzicale de care au avut parte invitații, și meniul a fost unul surprinzător: tradițional, combinat cu elemente sofisticate. Mai exact, invitații au avut parte pe mese de Carpaccio de vită cu pesto, Cracker cu ton nicoise, Tartă cu vitello tonnato, Foie gras cu chutney de ceapă, Sigara borefoietaj turcesc cu brânză feta și creveți, curmale cu gorgonzola și nuci, Burrata cu spumă de avocado și trufe negre, bruschetta cu spanac și ou, unt cu ierburi aromatice, mini caprese și mix de măsline.

Invitații au mâncat și cod negru de Alaska cu sos miso, servit alături de orez sălbatic condimentat cu togarashi, sarmale tradiționale cu mămăliguță, smântână și ardei iute, antricot de vită cu broccoli gratinat și piure de cartofi cu trufe și sos reducție de piper și muguri de pin, dar și burger de vită cu cheddar și bacon crocant.

Pentru băuturi, artista a ales un open bar care conținea cocktailuri, mocktails, shoturi, long drinks, soft drinks, nenumărate sortimente de vinuri și alte băuturi rafinate.

Potrivit jurnaliștilor de la Click, toate acestea au costat-o pe Andreea Bălan nu mai puțin de 200.000 de euro. Iar la această sumă se adaugă și cele patru rochii de mireasă, dar și bijuterii a căror valoare s-a ridicat tot la 200.000 de euro.

Astfel, se pare că întreaga sumă pe care ar fi cheltuit-o vedeta pentru nunta cu Victor Cornea a depășit 400.000 de euro!

Însă, ținând cont că la eveniment au participat peste 250 de invitați, este aproape sigur faptul că artista și-a acoperit cheltuielile. Mai ales pentru că s-a aflat că invitații au lăsat în plic sume cuprinse între 400 și 2.000 de euro.

La un calcul simplu rezultă că Andreea Bălan a primit din partea invitaților o sumă cuprinsă între 100.000 și 500.000 de euro.