În mod normal, energia nucleară acoperea aproximativ 18-20% din producția de electricitate a României.

Principala sursă de energie a României, cea hidro

Care sunt principalele surse de energie în România, marți. Centrala de la Cernavodă este oprită complet

Oprirea centralei de la Cernavodă nu înseamnă că România rămâne fără curent sau că există risc imediat de blackout. Sistemul energetic funcționează în continuare, doar că:

  • depinde mai mult de importuri
  • prețurile pe piața energiei pot crește
  • sistemul devine mai vulnerabil în perioadele cu consum mare.

Astfel, în prezent, în jurul orei 11.30, energia hidro acoperă 36,05% din consum, potrivit Translectrica, ceea ce înseamnă că aproximativ o treime din electricitatea produsă în România vine din hidrocentrale (baraje și centrale pe apă).

Pe locul următor ca principală sursă de energie este cea fotovoltaică produsă de panouri, cu 30,21% și 1.353 MW.

Care sunt principalele surse de energie în România, marți. Centrala de la Cernavodă este oprită complet

Urmează hidrocarburile, în principal centrale pe gaze naturale, cu aproape 14% și 621 MW, urmate la mică diferență de cărbune (energia produsă în termocentrale pe cărbune), 13,42% și 610 MW.

Eolianul, respectiv energia produsă de turbinele eoliene, reprezintă 5,17% din consumul total de energie.

Pe locul următor este biomasa, cu puțin peste 1%, ea însemnând energie din deșeuri vegetale sau alte materiale organice.

Instalațiile de stocare acoperă marți, 12 mai, doar 0,11% din consumul de energie din țară, reprezentând 48 MW.

Marți, în jurul prânzului, România are un consum de energie de 4.891 MW și o producție de 4.406 MW, ceea ce înseamnă că ne bazăm și pe import de electricitate.

Niciun reactor de la Cernavodă nu funcționează

Unitățile nucleare de la Cernavodă, oprite complet ambele, generează presiuni serioase asupra Sistemului Energetic Național (SEN). România va fi lipsită de energia nucleară timp de trei săptămâni, până pe 1 iunie, când Unitatea 2 este programată să revină în funcțiune.

Duminică dimineața, Unitatea 1 a centralei de la Cernavodă a fost deconectată, în timp ce Unitatea 2 era deja indisponibilă.

Reactorul 2 s-a deconectat automat pe 4 mai 2026, după o problemă la un izolator al transformatorului de evacuare a puterii. Reactorul 1 a intrat în oprirea planificată pe 10 mai 2026, la ora 11.00.

Astfel, din 10 mai România a rămas fără producție nucleară, deoarece ambele reactoare sunt oprite simultan.

Aceste opriri reduc cu 1.400 MW capacitatea de producție continuă a României, ceea ce se resimte în special în perioadele fără radiație solară. În aceste intervale, SEN depinde semnificativ de importuri, în pofida creșterii producției hidro.

Potrivit informațiilor actuale, oprirea totală ar urma să dureze aproximativ 3-4 săptămâni. Unitatea 2 este estimată să revină în funcțiune în jurul datei de 1 iunie 2026.

Este o situație rară pentru sistemul energetic românesc, deoarece Cernavodă asigură în mod normal aproximativ 18-20% din producția de electricitate a țării.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
ANAF vinde o „bestie” de lux! Un Audi A7 Quattro cu motor V6, la preț de mașină second-hand obișnuită. Atenție la eroarea din acte!

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Viva.ro
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Gestul făcut de Ioana, iubita lui Ilie Bolojan, în plină stradă. Toată lumea vorbește acum despre asta! Avem imaginile! VIDEO
Unica.ro
Gestul făcut de Ioana, iubita lui Ilie Bolojan, în plină stradă. Toată lumea vorbește acum despre asta! Avem imaginile! VIDEO
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
Elle.ro
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
gsp
„Regele” escortelor! » Fosta vedetă organiza petrecerile anchetate de procurori
GSP.RO
„Regele” escortelor! » Fosta vedetă organiza petrecerile anchetate de procurori
Revine în televiziune după 8 ani: „Mă întorc mai puternică” » Cum arată acum
GSP.RO
Revine în televiziune după 8 ani: „Mă întorc mai puternică” » Cum arată acum
Parteneri
Iubirile lui Ioan Isaiu. Un celebru artist face dezvăluiri care îți rup inima: „A avut și o relație acolo, timp de doi ani, cu…”! WOW, chiar neașteptat! Dar marea lui iubire a fost soția lui, producător TV la TVR și Antena 1
Libertateapentrufemei.ro
Iubirile lui Ioan Isaiu. Un celebru artist face dezvăluiri care îți rup inima: „A avut și o relație acolo, timp de doi ani, cu…”! WOW, chiar neașteptat! Dar marea lui iubire a fost soția lui, producător TV la TVR și Antena 1
Postarea ironică a lui George Burcea chiar în ziua nunții Andreei Bălan. Ce a putut s[ posteze după ce a văzut că fetele lui îi spun „tata” lui Victor Cornea
Avantaje.ro
Postarea ironică a lui George Burcea chiar în ziua nunții Andreei Bălan. Ce a putut s[ posteze după ce a văzut că fetele lui îi spun „tata” lui Victor Cornea
Andreea Esca, imagini rare cu socrii la Paris! Pățania care a făcut-o să roșească
Tvmania.ro
Andreea Esca, imagini rare cu socrii la Paris! Pățania care a făcut-o să roșească

Alte știri

Șeful NATO, președinții Ucrainei și Finlandei, subsecretarul american al Apărării, Colby Elbridge, printre participanții la reuniunea B9 de la București
Știri România 13:21
Șeful NATO, președinții Ucrainei și Finlandei, subsecretarul american al Apărării, Colby Elbridge, printre participanții la reuniunea B9 de la București
Prima comună din România în care sătenii se încălzesc cu apă geotermală: „Ne-a făcut primarul prințese”
Reportaj
Știri România 13:00
Prima comună din România în care sătenii se încălzesc cu apă geotermală: „Ne-a făcut primarul prințese”
Parteneri
Misterul navei rusești scufundate în Mediterană. Transporta reactoare nucleare către Coreea de Nord?
Adevarul.ro
Misterul navei rusești scufundate în Mediterană. Transporta reactoare nucleare către Coreea de Nord?
Când decide Gigi Becali noul antrenor de la FCSB! S-a aflat data exactă. Exclusiv
Fanatik.ro
Când decide Gigi Becali noul antrenor de la FCSB! S-a aflat data exactă. Exclusiv
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Financiarul.ro
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Parteneri
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Elle.ro
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut
Viva.ro
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut

Monden

România, prezentă la Cannes 2026 cu trei filme. Noul lungmetraj al lui Cristian Mungiu intră în cursa pentru Palme d’Or
Stiri Mondene 14:00
România, prezentă la Cannes 2026 cu trei filme. Noul lungmetraj al lui Cristian Mungiu intră în cursa pentru Palme d’Or
Cum a apărut Andreea Ibacka alături de cei doi copii, după ce s-a spus că ea și Cabral divorțează. Ce a răspuns când a fost întrebată unde este soțul ei
Stiri Mondene 13:38
Cum a apărut Andreea Ibacka alături de cei doi copii, după ce s-a spus că ea și Cabral divorțează. Ce a răspuns când a fost întrebată unde este soțul ei
Parteneri
S-a aflat! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică. Chipul lui Alexandru, dezvăluit după 6 ani de mister
TVMania.ro
S-a aflat! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică. Chipul lui Alexandru, dezvăluit după 6 ani de mister
Domeniul care duce lipsă acută de angajați recrutează direct din facultăți. Salarii de la 1.000 de euro
ObservatorNews.ro
Domeniul care duce lipsă acută de angajați recrutează direct din facultăți. Salarii de la 1.000 de euro
Gata! Ilie Bolojan, gest care a aprins internetul, în plin haos politic! Reacțiile oamenilor au izbucnit instant, imaginile sunt peste tot acum
Libertateapentrufemei.ro
Gata! Ilie Bolojan, gest care a aprins internetul, în plin haos politic! Reacțiile oamenilor au izbucnit instant, imaginile sunt peste tot acum
Parteneri
Informații EXPLOZIVE. Conducerea federației, acuzată: „Au luat fete de pe stradă”
GSP.ro
Informații EXPLOZIVE. Conducerea federației, acuzată: „Au luat fete de pe stradă”
Fernando Alonso și-a cumpărat o mașină second-hand. SURPRIZĂ! Ce a găsit pe locul din dreapta față
GSP.ro
Fernando Alonso și-a cumpărat o mașină second-hand. SURPRIZĂ! Ce a găsit pe locul din dreapta față
Parteneri
Cifrele de ultimă oră care îi îngrijorează pe români! Crește din nou mortalitatea infantilă
Mediafax.ro
Cifrele de ultimă oră care îi îngrijorează pe români! Crește din nou mortalitatea infantilă
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Acuzații explozive în cazul crimei din Bihor! Mesaj dur al mamei elevei ucise în Bihor: „Nu voi lăsa adevărul să rămână ascuns”
Wowbiz.ro
Acuzații explozive în cazul crimei din Bihor! Mesaj dur al mamei elevei ucise în Bihor: „Nu voi lăsa adevărul să rămână ascuns”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
Wowbiz.ro
Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
Situație fără precedent: 50 de orașe sufocate de temperaturi extreme
Mediafax.ro
Situație fără precedent: 50 de orașe sufocate de temperaturi extreme
Incident neobișnuit în județul Galați. O autospecială ISU a ajuns în șanț după ce s-a ciocnit cu o mașină
KanalD.ro
Incident neobișnuit în județul Galați. O autospecială ISU a ajuns în șanț după ce s-a ciocnit cu o mașină

Politic

Nicușor Dan, înaintea consultărilor pentru noul premier: „Nu fac experimente”. Răspunsul la întrebarea dacă Ilie Bolojan mai poate fi prim-ministru
Politică 11:02
Nicușor Dan, înaintea consultărilor pentru noul premier: „Nu fac experimente”. Răspunsul la întrebarea dacă Ilie Bolojan mai poate fi prim-ministru
Nicușor Dan anunță că va chema AUR la consultările pentru formarea unui nou guvern
Politică 10:19
Nicușor Dan anunță că va chema AUR la consultările pentru formarea unui nou guvern
Parteneri
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
ZiaruldeIasi.ro
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
Surpriză! Cine joacă în locul lui Adi Rus, marele absent al Craiovei în finala cu Universitatea Cluj. Exclusiv
Fanatik.ro
Surpriză! Cine joacă în locul lui Adi Rus, marele absent al Craiovei în finala cu Universitatea Cluj. Exclusiv
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea