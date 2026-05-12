Principala sursă de energie a României, cea hidro

Oprirea centralei de la Cernavodă nu înseamnă că România rămâne fără curent sau că există risc imediat de blackout. Sistemul energetic funcționează în continuare, doar că:

depinde mai mult de importuri

prețurile pe piața energiei pot crește

sistemul devine mai vulnerabil în perioadele cu consum mare.

Astfel, în prezent, în jurul orei 11.30, energia hidro acoperă 36,05% din consum, potrivit Translectrica, ceea ce înseamnă că aproximativ o treime din electricitatea produsă în România vine din hidrocentrale (baraje și centrale pe apă).

Pe locul următor ca principală sursă de energie este cea fotovoltaică produsă de panouri, cu 30,21% și 1.353 MW.

Urmează hidrocarburile, în principal centrale pe gaze naturale, cu aproape 14% și 621 MW, urmate la mică diferență de cărbune (energia produsă în termocentrale pe cărbune), 13,42% și 610 MW.

Eolianul, respectiv energia produsă de turbinele eoliene, reprezintă 5,17% din consumul total de energie.

Pe locul următor este biomasa, cu puțin peste 1%, ea însemnând energie din deșeuri vegetale sau alte materiale organice.

Instalațiile de stocare acoperă marți, 12 mai, doar 0,11% din consumul de energie din țară, reprezentând 48 MW.

Marți, în jurul prânzului, România are un consum de energie de 4.891 MW și o producție de 4.406 MW, ceea ce înseamnă că ne bazăm și pe import de electricitate.

Niciun reactor de la Cernavodă nu funcționează

Unitățile nucleare de la Cernavodă, oprite complet ambele, generează presiuni serioase asupra Sistemului Energetic Național (SEN). România va fi lipsită de energia nucleară timp de trei săptămâni, până pe 1 iunie, când Unitatea 2 este programată să revină în funcțiune.

Duminică dimineața, Unitatea 1 a centralei de la Cernavodă a fost deconectată, în timp ce Unitatea 2 era deja indisponibilă.

Reactorul 2 s-a deconectat automat pe 4 mai 2026, după o problemă la un izolator al transformatorului de evacuare a puterii. Reactorul 1 a intrat în oprirea planificată pe 10 mai 2026, la ora 11.00.

Astfel, din 10 mai România a rămas fără producție nucleară, deoarece ambele reactoare sunt oprite simultan.

Aceste opriri reduc cu 1.400 MW capacitatea de producție continuă a României, ceea ce se resimte în special în perioadele fără radiație solară. În aceste intervale, SEN depinde semnificativ de importuri, în pofida creșterii producției hidro.

Potrivit informațiilor actuale, oprirea totală ar urma să dureze aproximativ 3-4 săptămâni. Unitatea 2 este estimată să revină în funcțiune în jurul datei de 1 iunie 2026.

Este o situație rară pentru sistemul energetic românesc, deoarece Cernavodă asigură în mod normal aproximativ 18-20% din producția de electricitate a țării.