Prime Video tocmai a lansat serialul „Elle”, un prequel al celebrelor filme „Blonda de la Drept 1 și 2”. Acțiunea serialului este plasată cu șase ani înainte de evenimentele din primul film și explorează anii de liceu ai adolescentei Elle Woods. Actrița Lexi Minetree a fost lăudată pentru cât de bine a întruchipat personajul popularizat de Reese Witherspoon până în cele mai mici detalii.

Selena Gomez și Timothée Chalamet se îndrăgostesc în animația „Not Alone”, din aprilie 2027 la cinema. Ea este o astro-botanistă briliantă, el un mecanic de rachete introvertit. Povestea lor de dragoste întâmpină un hop neașteptat, când primesc o vizită surpriză de la câțiva extratereștri fugari.

Tudor Chirilă și Dragoș Bucur sunt puși în situații limită în serialul „Trafic”, din 13 iulie la Pro TV. Serialul regizat de Anghel Damian spune o poveste tensionată despre familie, sacrificiu și lumea interlopă din București. În serial, Adela Popescu o joacă pe soția juratul de la „Vocea României”, în timp ce Adriana Irimescu o joacă pe soția prezentatorului de la „Visuri la cheie”.

Smiley și Pavel Bartoș sunt cap de afiș în filmul „Vacanta all inclusive”, din 6 noiembrie la cinema. Prezentatorii de la „Românii au talent” joacă doi ofițeri antidrog a căror vacanta la mare este dată peste cap în momentul în care descoperă un transport misterios eșuat pe plaja Vadu. În film mai apar, printre multi alții, Alex Velea si Darko Perić, da, Helsinki din „Casa de Papel”.

Versiunea live-action a animației „Vaiana”, nominalizată la Oscar, ajunge din 10 iulie la cinema. Primele impresii sunt împărțite, unii fiind de părere că a trecut prea puțin timp de la lansarea originalului, în 2016, pentru a reda aceeași poveste din nou. Alții însă apreciază reprezentarea culturală a polinezienilor.