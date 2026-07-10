În timpul urmăririi orchestrate de Aragorn, Legolas și Gimli pentru a-i salva pe Merry și Pippin, răpiți de orci la finalul primului film, apar discrepanțe clare. Într-o scenă, Pippin este arătat cu mâinile dezlegate, încercând să scape de un cal care aproape îl strivește.

Cu toate acestea, în următoarele cadre, mâinile sale apar din nou legate, iar personajul se chinuie să taie frânghia cu ajutorul unui cuțit găsit pe jos. Deși eroarea este evidentă, nici edițiile extinse, nici versiunile ulterioare nu au corectat această problemă.

Fanii universului creat de J.R.R. Tolkien se pot pregăti pentru o nouă incursiune în Middle-earth. Pe 17 decembrie 2027, saga va continua cu „Vânătoarea de Gollum”.

Filmul regizat de Andy Serkis va explora latura umană a lui Sméagol, iar actori consacrați precum Ian McKellen (Gandalf), Elijah Wood (Frodo) și Lee Pace (Thranduil) își vor relua rolurile emblematice.

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