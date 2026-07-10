Turcia avea 3.796 km de autostradă și peste 30.000 km de drumuri naționale în ianuarie 2026

La începutul anului 2026, rețeaua operațională de autostrăzi din Turcia, cunoscută sub denumirea de Otoyol, era de 3.796 km. Dincolo de autostrăzile propriu-zise, unde limitele de viteză ajung la 130 sau 140 de kilometri pe oră, Turcia impresionează și printr-o infrastructură secundară uriașă.

Țara dispune de peste 30.000 de kilometri de drumuri expres sau naționale cu 4 benzi, câte două pe sens, separate de parapete, care conectează 77 din cele 81 de provincii ale țării, conform datelor oficiale centralizate de Direcția Generală a Autostrăzilor din Turcia (KGM).

De asemenea, Master Planul de Transport și Logistică al Turciei prevede extinderea rețelei la 3.953 de kilometri de autostradă în 2026 și la peste 4.330 de kilometri până în 2028. Până în anul 2053, planul prevede ca rețeaua totală să depășească borna de 8.000 de kilometri.

Autostrăzile din Turcia, văzute de români: „Sunt «coală de hârtie»”

Pe grupul de Facebook „Turist în Turcia”, o comunitate cu peste 15.000 de membri, administratorul a lansat o dezbatere, pe 6 iulie, despre calitatea infrastructurii rutiere din această țară. El a dat ca exemplu Podul Çanakkale 1915, cel mai lung pod suspendat din lume, traversând strâmtoarea Dardanele din Turcia și făcând legătura rutieră directă între Europa (Peninsula Gallipoli) și Asia (Anatolia). Întrebarea a strâns rapid numeroase răspunsuri, românii grăbindu-se să-și împartă experiențele de la volan.

„Infrastructura rutieră din Turcia chiar impresionează! În drum spre podul Çanakkale 1915, am circulat pe autostrada O-6 (Otoyolu 6) – da, «O» vine de la otoyolu = autostradă în turcă. Drumul? Modern, cu 3 benzi pe sens + bandă de urgență, asfalt impecabil și semnalizare clară. Limita de viteză e 140 km/h și se simte că Turcia investește serios în infrastructură! Voi ați condus pe autostrăzile din Turcia? Cum vi s-au părut?”, a precizat administratorul paginii de Facebook.

Iar majoritatea experiențelor împărtășite de românii care au parcurs drumul spre Istanbul sau stațiunile de pe Riviera Turcească au fost pozitive. Aceștia au descris asfaltul turcesc ca fiind fin ca o „coală de hârtie”.

„Turcia are cele mai bune și mai sigure drumuri. Autostrăzile sunt «coală de hârtie»”, a scris un român în comentarii.

„Totul la superlativ”; „(Am condus) mii de kilometri cu 180 km/oră și nici nu se simțea viteza. Autostrăzi foarte bune”; „Excepțional! Profesioniști și au o viteză uimitoare când fac ceva, fie poduri peste Marmara, fie autostrăzi!”, au fost doar o parte dintre comentarii.

În schimb, a existat „un gust amar” când a venit vorba de comparația inevitabilă cu drumurile din România.

„Turcia este cu 100 de ani înaintea României și nu numai. Și vorbesc nu doar de autostrăzi, ci și de spitale, industrie proprie, energie regenerabilă…”, a spus o altă persoană.

Un român a ținut să lase un comentariu chiar în timp ce se afla în vacanță în Antalya, destinație unde ajunsese tot la volanul mașinii personale: „Au drumuri impecabile, autostrăzile în special, alergi de drag pe ele, drumurile naționale nu sunt chiar toate impecabile, însă se merge pe 2 benzi peste tot. Să nu mai vorbim de civilizația din trafic (…). În Istanbul sau alte orașe, daca acasă ești un șofer «de duminică», ți se va părea un calvar, daca știi să mergi și te adaptezi la regulile lor, se merge chiar bine. (…) Vă scriu aceste impresii din Antalya, în vacanță cu mașina”.

Infrastructura rutieră descrisă la superlativ de turiștii români

Într-o altă discuție lansată pe aceeași comunitate „Turist în Turcia”, membrii au fost provocați, pe 9 iulie, la un top personal: care este, de fapt, autostrada din Turcia care i-a impresionat cel mai mult și le-a oferit cea mai tare experiență la volan?

„Nu este de mirare că, atunci când mergem spre Antalya, Kușadasi, Marmaris sau Istanbul, observăm tot mai multe tuneluri, viaducte și autostrăzi noi. Turcia investește masiv în infrastructura rutieră pentru a reduce timpul de călătorie, a susține turismul și a facilita transportul de mărfuri. Pe voi ce autostradă din Turcia v-a impresionat cel mai mult? Noi am spune că unele trasee cu tuneluri și viaducte rivalizează cu cele din vestul Europei”, au susținut reprezentanții paginii de Facebook.

Postarea a strâns mai multe comentarii, fiind evidențiate centura de ocolire a Instanbulului sau autostrada dintre Istanbul și Izmir. Cu toate acestea, diferențele majore dintre infrastructura din România și cea din Turcia au devenit rapid principalul subiect de discuție în secțiunea de comentarii.

„Mi-a plăcut centura externă de ocolire a Istanbulului! Dar în general întreaga infrastructură rutieră din Turcia este la superlativ comparativ cu ce este în România!”, a scris un român, în timp ce un alt utilizator a spus: „Mii de ani îi trebuie României să ajungă cu o infrastructură ca a Turciei.

Au fost și persoane care au susținut că este „inutilă” comparația dintre România și Turcia: „Cum ai intrat în Turcia, începi să plătești taxele de autostrăzi ,drumuri și poduri… La noi toată lumea se plânge că este scumpă rovinieta… Din Turcia nu mai ieși daca ai luat o amendă sau nu ai plătit vinieta… Parcările în Istanbul sunt scumpe… Dar, una peste alta, este frumos…”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Nemachiată, cu părul alb, în pantaloni sport, văduva lui Sergiu Nicolaescu a intrat în atenția tuturor după ultima apariție pe străzile din Capitală. Surpriză! Alături DE CINE a apărut
Viva.ro
Nemachiată, cu părul alb, în pantaloni sport, văduva lui Sergiu Nicolaescu a intrat în atenția tuturor după ultima apariție pe străzile din Capitală. Surpriză! Alături DE CINE a apărut
Fenomenal! Mirabela Grădinaru a pus în umbră cele mai influente femei ale planetei la Ankara! A creat o adevărată frenezie pe internet cu o apariția sa. Detaliul care a stârnit admirația tuturor!
Unica.ro
Fenomenal! Mirabela Grădinaru a pus în umbră cele mai influente femei ale planetei la Ankara! A creat o adevărată frenezie pe internet cu o apariția sa. Detaliul care a stârnit admirația tuturor!
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Elle.ro
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
gsp
Interviu spectaculos! De lângă Pan Zhanle, David Popovici face un anunț care ZGUDUIE sportul
GSP.RO
Interviu spectaculos! De lângă Pan Zhanle, David Popovici face un anunț care ZGUDUIE sportul
A jucat cu gheata tăiată în Portugalia - Spania: explicația detaliului bizar
GSP.RO
A jucat cu gheata tăiată în Portugalia - Spania: explicația detaliului bizar
Parteneri
Wow! Mara Bănică, fix ca o leoaică în direct! A dat afară din emisiune o cântăreață! Ce a scos-o din minți? ”Vă rog să mi-o scoateți din direct! Niciodată în viața mea nu pot s..
Libertateapentrufemei.ro
Wow! Mara Bănică, fix ca o leoaică în direct! A dat afară din emisiune o cântăreață! Ce a scos-o din minți? ”Vă rog să mi-o scoateți din direct! Niciodată în viața mea nu pot s..
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Avantaje.ro
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Știri România

Culisele războiului fratricid din PNL. Liniile roșii care au fost depășite: „Sunt decizii politice unde nimeni nu are voie să interfereze”
Analiză Exclusiv
Politică 10 iul.
Culisele războiului fratricid din PNL. Liniile roșii care au fost depășite: „Sunt decizii politice unde nimeni nu are voie să interfereze”
Decizii în tabăra lui Ilie Bolojan, după ce Tribunalul București a suspendat hotărârile din Congresul PNL: „Facem câte congrese va fi nevoie, cu același statut. Îi executăm pe puciști de la șefia organizațiilor” - Surse
Exclusiv
Politică 09 iul.
Decizii în tabăra lui Ilie Bolojan, după ce Tribunalul București a suspendat hotărârile din Congresul PNL: „Facem câte congrese va fi nevoie, cu același statut. Îi executăm pe puciști de la șefia organizațiilor” – Surse
Parteneri
Fuga din calea iadului: capcana mortală în care au sfârșit localnicii care fugeau de incendiile din Spania. Mărturiile supraviețuitorilor
Adevarul.ro
Fuga din calea iadului: capcana mortală în care au sfârșit localnicii care fugeau de incendiile din Spania. Mărturiile supraviețuitorilor
Incredibil! Arbitrul a recunoscut că nu i-a dat galben lui Lionel Messi în schimbul tricoului
Fanatik.ro
Incredibil! Arbitrul a recunoscut că nu i-a dat galben lui Lionel Messi în schimbul tricoului
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Financiarul.ro
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Parteneri
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Elle.ro
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda
Viva.ro
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda

Monden

La ce liceu va studia Andreas, fiul Deei Maxer, după examenul de admitere. Mama lui a făcut totul public
Stiri Mondene 10 iul.
La ce liceu va studia Andreas, fiul Deei Maxer, după examenul de admitere. Mama lui a făcut totul public
Imagini cu Andreea Ibacka la malul mării. Cu cine își petrece timpul după divorțul de Cabral. „Avem impresia că timpul ne aparține”
Stiri Mondene 10 iul.
Imagini cu Andreea Ibacka la malul mării. Cu cine își petrece timpul după divorțul de Cabral. „Avem impresia că timpul ne aparține”
Parteneri
Imperiul imobiliar al Andreei Esca! De la vila exclusivistă din Snagov, la casele istorice din Capitală și căsuțele de poveste din Transilvania
TVMania.ro
Imperiul imobiliar al Andreei Esca! De la vila exclusivistă din Snagov, la casele istorice din Capitală și căsuțele de poveste din Transilvania
Spitalul care salvează pacienţii cu cancer printr-o tehnologie unică, deşi aşteaptă noua clădire de 20 de ani
ObservatorNews.ro
Spitalul care salvează pacienţii cu cancer printr-o tehnologie unică, deşi aşteaptă noua clădire de 20 de ani
Breaking grav, știre în curs de desfășurare // Șoc în România! Cine e, de fapt, bărbatul care a murit fulgerător în parcarea #BeachPlease // Ce moarte cumplită... Cel puțin înfiorător ce-a putut păți..
Libertateapentrufemei.ro
Breaking grav, știre în curs de desfășurare // Șoc în România! Cine e, de fapt, bărbatul care a murit fulgerător în parcarea #BeachPlease // Ce moarte cumplită... Cel puțin înfiorător ce-a putut păți..
Parteneri
Interviu spectaculos cu Pan Zhanle și David Popovici, umăr la umăr, care anunță un obiectiv comun spectaculos la 100 m liber: „Amândoi vom face acest lucru în viitor”
GSP.ro
Interviu spectaculos cu Pan Zhanle și David Popovici, umăr la umăr, care anunță un obiectiv comun spectaculos la 100 m liber: „Amândoi vom face acest lucru în viitor”
Iubita lui Yamal, mesaj viral înainte de Spania - Belgia » Vrea să vadă un alt bărbat pe gazon, nu pe starul Barcelonei: „Fă tot ce poți! Auzi? Absolut totul”
GSP.ro
Iubita lui Yamal, mesaj viral înainte de Spania - Belgia » Vrea să vadă un alt bărbat pe gazon, nu pe starul Barcelonei: „Fă tot ce poți! Auzi? Absolut totul”
Parteneri
Trump susține că Iranul vrea să-l UCIDĂ: „Am lăsat instrucțiuni dacă voi fi asasinat”
Mediafax.ro
Trump susține că Iranul vrea să-l UCIDĂ: „Am lăsat instrucțiuni dacă voi fi asasinat”
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
A fost făcută publică cauza morții lui Gabi Mureșan! Cum au reușit pompierii să găsească trupul regretatului fotbalist
Wowbiz.ro
A fost făcută publică cauza morții lui Gabi Mureșan! Cum au reușit pompierii să găsească trupul regretatului fotbalist
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Armin Nicoară, filmat în timp ce încerca să sărute o altă femeie! Saxofonistul s-a ales cu un val de critici: „Să îți fie jenă!”
Wowbiz.ro
Armin Nicoară, filmat în timp ce încerca să sărute o altă femeie! Saxofonistul s-a ales cu un val de critici: „Să îți fie jenă!”
Doliu în lumea televiziunii din România. A murit o cunoscută realizatoare TV. A făcut parte și din echipa Antenei 1
Redactia.ro
Doliu în lumea televiziunii din România. A murit o cunoscută realizatoare TV. A făcut parte și din echipa Antenei 1
„Ar trebui evitate deplasările cu metroul”. Medicul Beatrice Mahler explică riscul de a contacta bacteria Legionella
KanalD.ro
„Ar trebui evitate deplasările cu metroul”. Medicul Beatrice Mahler explică riscul de a contacta bacteria Legionella

Politic

Culisele războiului fratricid din PNL. Liniile roșii care au fost depășite: „Sunt decizii politice unde nimeni nu are voie să interfereze”
Analiză Exclusiv
Politică 10 iul.
Culisele războiului fratricid din PNL. Liniile roșii care au fost depășite: „Sunt decizii politice unde nimeni nu are voie să interfereze”
Gestul făcut de Nicușor Dan la întâlnirea cu Recep Tayyip Erdoğan și Emine Erdoğan. Ce s-a întâmplat chiar înaintea fotografiei oficiale
Politică 10 iul.
Gestul făcut de Nicușor Dan la întâlnirea cu Recep Tayyip Erdoğan și Emine Erdoğan. Ce s-a întâmplat chiar înaintea fotografiei oficiale
Parteneri
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
Atacant de 1,5 milioane de euro la FCSB! De ce depinde transferul
Fanatik.ro
Atacant de 1,5 milioane de euro la FCSB! De ce depinde transferul
Vitamina C chiar previne răceala? Ce spune știința
Spotmedia.ro
Vitamina C chiar previne răceala? Ce spune știința