Turcia avea 3.796 km de autostradă și peste 30.000 km de drumuri naționale în ianuarie 2026

La începutul anului 2026, rețeaua operațională de autostrăzi din Turcia, cunoscută sub denumirea de Otoyol, era de 3.796 km. Dincolo de autostrăzile propriu-zise, unde limitele de viteză ajung la 130 sau 140 de kilometri pe oră, Turcia impresionează și printr-o infrastructură secundară uriașă.

Țara dispune de peste 30.000 de kilometri de drumuri expres sau naționale cu 4 benzi, câte două pe sens, separate de parapete, care conectează 77 din cele 81 de provincii ale țării, conform datelor oficiale centralizate de Direcția Generală a Autostrăzilor din Turcia (KGM).

De asemenea, Master Planul de Transport și Logistică al Turciei prevede extinderea rețelei la 3.953 de kilometri de autostradă în 2026 și la peste 4.330 de kilometri până în 2028. Până în anul 2053, planul prevede ca rețeaua totală să depășească borna de 8.000 de kilometri.

Autostrăzile din Turcia, văzute de români: „Sunt «coală de hârtie»”

Pe grupul de Facebook „Turist în Turcia”, o comunitate cu peste 15.000 de membri, administratorul a lansat o dezbatere, pe 6 iulie, despre calitatea infrastructurii rutiere din această țară. El a dat ca exemplu Podul Çanakkale 1915, cel mai lung pod suspendat din lume, traversând strâmtoarea Dardanele din Turcia și făcând legătura rutieră directă între Europa (Peninsula Gallipoli) și Asia (Anatolia). Întrebarea a strâns rapid numeroase răspunsuri, românii grăbindu-se să-și împartă experiențele de la volan.

„Infrastructura rutieră din Turcia chiar impresionează! În drum spre podul Çanakkale 1915, am circulat pe autostrada O-6 (Otoyolu 6) – da, «O» vine de la otoyolu = autostradă în turcă. Drumul? Modern, cu 3 benzi pe sens + bandă de urgență, asfalt impecabil și semnalizare clară. Limita de viteză e 140 km/h și se simte că Turcia investește serios în infrastructură! Voi ați condus pe autostrăzile din Turcia? Cum vi s-au părut?”, a precizat administratorul paginii de Facebook.

Iar majoritatea experiențelor împărtășite de românii care au parcurs drumul spre Istanbul sau stațiunile de pe Riviera Turcească au fost pozitive. Aceștia au descris asfaltul turcesc ca fiind fin ca o „coală de hârtie”.

„Turcia are cele mai bune și mai sigure drumuri. Autostrăzile sunt «coală de hârtie»”, a scris un român în comentarii.

„Totul la superlativ”; „(Am condus) mii de kilometri cu 180 km/oră și nici nu se simțea viteza. Autostrăzi foarte bune”; „Excepțional! Profesioniști și au o viteză uimitoare când fac ceva, fie poduri peste Marmara, fie autostrăzi!”, au fost doar o parte dintre comentarii.

În schimb, a existat „un gust amar” când a venit vorba de comparația inevitabilă cu drumurile din România.

„Turcia este cu 100 de ani înaintea României și nu numai. Și vorbesc nu doar de autostrăzi, ci și de spitale, industrie proprie, energie regenerabilă…”, a spus o altă persoană.

Un român a ținut să lase un comentariu chiar în timp ce se afla în vacanță în Antalya, destinație unde ajunsese tot la volanul mașinii personale: „Au drumuri impecabile, autostrăzile în special, alergi de drag pe ele, drumurile naționale nu sunt chiar toate impecabile, însă se merge pe 2 benzi peste tot. Să nu mai vorbim de civilizația din trafic (…). În Istanbul sau alte orașe, daca acasă ești un șofer «de duminică», ți se va părea un calvar, daca știi să mergi și te adaptezi la regulile lor, se merge chiar bine. (…) Vă scriu aceste impresii din Antalya, în vacanță cu mașina”.

Infrastructura rutieră descrisă la superlativ de turiștii români

Într-o altă discuție lansată pe aceeași comunitate „Turist în Turcia”, membrii au fost provocați, pe 9 iulie, la un top personal: care este, de fapt, autostrada din Turcia care i-a impresionat cel mai mult și le-a oferit cea mai tare experiență la volan?

„Nu este de mirare că, atunci când mergem spre Antalya, Kușadasi, Marmaris sau Istanbul, observăm tot mai multe tuneluri, viaducte și autostrăzi noi. Turcia investește masiv în infrastructura rutieră pentru a reduce timpul de călătorie, a susține turismul și a facilita transportul de mărfuri. Pe voi ce autostradă din Turcia v-a impresionat cel mai mult? Noi am spune că unele trasee cu tuneluri și viaducte rivalizează cu cele din vestul Europei”, au susținut reprezentanții paginii de Facebook.

Postarea a strâns mai multe comentarii, fiind evidențiate centura de ocolire a Instanbulului sau autostrada dintre Istanbul și Izmir. Cu toate acestea, diferențele majore dintre infrastructura din România și cea din Turcia au devenit rapid principalul subiect de discuție în secțiunea de comentarii.

„Mi-a plăcut centura externă de ocolire a Istanbulului! Dar în general întreaga infrastructură rutieră din Turcia este la superlativ comparativ cu ce este în România!”, a scris un român, în timp ce un alt utilizator a spus: „Mii de ani îi trebuie României să ajungă cu o infrastructură ca a Turciei.

Au fost și persoane care au susținut că este „inutilă” comparația dintre România și Turcia: „Cum ai intrat în Turcia, începi să plătești taxele de autostrăzi ,drumuri și poduri… La noi toată lumea se plânge că este scumpă rovinieta… Din Turcia nu mai ieși daca ai luat o amendă sau nu ai plătit vinieta… Parcările în Istanbul sunt scumpe… Dar, una peste alta, este frumos…”.

