Noul pachet de sancțiuni urmează să fie aprobat în câteva săptămâni

„Suntem mândri să anunțăm că am ajuns la un acord cu administrația Trump pentru a avansa cu legislația noastră privind actualizarea sancțiunilor împotriva Rusiei”, au transmis senatorii republicani Lindsey Graham și Roger Wicker și senatorii democrați Richard Blumenthal și Jeanne Shaheen într-o declarație comună.

„În momentul în care Rusia intensifică masacrarea civililor, este imperativ ca puterile legislativă și executivă să lucreze împreună pentru a crea instrumente care să-i facă pe cei care cumpără petrol și gaze rusești să plătească un preț greu în timp ce alimentează mașina de război a lui Putin”, au adăugat senatorii, declarându-se „foarte mulțumiți de acest progres semnificativ”.

Cu această concesie din partea puterii executive, noul pachet de sancțiuni ar urma să fie adoptat în următoarele săptămâni de o mare majoritate a legislatorilor democrați și republicani, notează AFP.

Detaliile noilor sancțiuni nu au fost dezvăluite imediat, dar vor viza cel mai probabil sectorul hidrocarburilor.

Donald Trump a evocat deja reinstaurarea sancțiunilor asupra petrolului rusesc

La summitul G7 din Franța, desfășurat la mijlocul lunii iunie, Donald Trump și-a exprimat disponibilitatea de a reimpune sancțiunile împotriva exporturilor de petrol rusesc.

În ultimele luni, administrația Trump a suspendat unele sancțiuni impuse de SUA împotriva petrolului rusesc. Această suspendare a sancțiunilor a avut ca scop contracararea creșterii prețurilor țițeiului pe fondul războiului din Orientul Mijlociu.

În mai 2025, peste 80 de senatori americani au susținut un proiect de lege de impunere a unor noi sancțiuni împotriva Moscovei, invocând lipsa de disponibilitate a regimului de la Moscova de a pune capăt războiului din Ucraina.

Vladimir Putin este sub presiune

Donald Trump a spus acum câteva zile că liderul rus Vladimir Putin și-ar dori să încheie războiul din Ucraina pe motiv că se află „sub presiune”. Apoi, la summitul NATO de la Ankara, președintele american a apreciat că „escaladarea” atacurilor ucrainene ar putea pune presiuni asupra agresorului rus și „să ajute la oprirea” războiului.

Secretarul american de stat Marco Rubio a apreciat, la rândul lui, că „ruşilor le este tot mai greu să-şi apere propriul spaţiu aerian”.

Administrația Trump speră că această situaţie „va permite de acum crearea condiţiilor necesare negocierii sfârşitului acestui război”, a declarat șeful diplomației americane.

În replică, Kremlinul a susținut că intensificarea atacurilor ucrainene în Rusia nu va face decât să „prelungească” războiul.

„Cu cât mai mult ne va lovi regimul de la Kiev infrastructurile, cu atât mai mult vom extinde zona de securitate pe front”, a ameninţat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Kremlinul a respins toate propunerile de pace

Ucraina și-a intensificat în ultimele luni atacurile cu drone asupra rafinăriilor, depozitelor de petrol şi petrolierelor din flota-fantomă, provocând o penurie de carburanţi în Rusia.

Eforturile americane de mediere a războiului ruso-ucrainean se află într-un punct mort de la izbucnirea războiului din Iran, pe 28 februarie. Kremlinul a respins anterior propunerile de pace făcute atât de Kiev, cât și de Washington.

Senatorul Lindsey Graham îi cere de mult timp lui Trump să intensifice presiunile asupra lui Vladimir Putin pentru a-l forța să accepte pacea în Ucraina. Influentul membru al Partidului Republican a declarat anterior că pregătește un proiect de lege care prevede sancțiuni „infernale” împotriva Rusiei pentru a o determina să vină cu adevărat la masa negocierilor.

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