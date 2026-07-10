Spania este favorită certă, dar Belgia este o echipă solidă

Spania pornește ca favorită la casele de pariuri, având o cotă de 1.68 pentru victorie, în timp ce belgienii au o cotă de 5.10. Echipele probabile îi includ pe Simon, Yamal și Oyarzabal pentru selecționata lui Luis de la Fuente, respectiv pe Courtois, De Bruyne și De Ketelaere în primul 11 al trupei conduse de Rudi Garcia, meciul fiind arbitrat de englezul Michael Oliver.

Ambele echipe vin după un parcurs solid și sunt neînvinse încă din faza grupelor

În fazele eliminatorii anterioare, Spania a trecut de Austria (3-0) și de Portugalia (după prelungiri), în timp ce Belgia a oferit partide spectaculoase, revenind de la 0-2 cu Senegal (3-2) și învingând clar naționala SUA cu 4-1.

Istoricul direct la Campionatul Mondial este perfect egal, fiecare având câte o victorie: Belgia s-a impus în sferturile din 1986, iar Spania și-a luat revanșa în grupele din 1990. În timp ce selecționerul spaniol anticipează cel mai dificil test de până acum și speră la o formă de vârf din partea lui Lamine Yamal, tehnicianul Belgiei rămâne extrem de încrezător în șansele echipei sale de a produce surpriza, în ciuda presiunii publicului.

Cum văd antrenorii celor două echipe duelul de foc

Luis de la Fuente, selecționer Spania: „Va fi cel mai greu meci cu care ne-am confruntat până acum. Belgia este o echipă foarte puternică. Aceștia sunt jucători obișnuiți să câștige. Va fi un meci dificil. Știm că cea mai bună versiune a lui Lamine Yamal este ceva ce nu prea am văzut încă la această Cupă Mondială. Nu la nivelul cu care ne-am obișnuit. Nu are nevoie de motivație suplimentară. De fapt, uneori trebuie să-i calmezi intensitatea. Este foarte motivat, vrea să facă atât de multe”

Rudi Garcia, selecționer Belgia: „Toată lumea vorbește deja despre plecarea noastră acasă. Dar noi credem că putem reuși. ​​Credem că putem învinge și vom face tot posibilul să ajungem în semifinale. Tocmai am învins SUA, evident, și din nou pe un stadion unde toată lumea era împotriva noastră. Așa că nu cred că condițiile vor fi mai dificile mâine.”

Programul meciurilor de la Campionatul Mondial de fotbal 2026 pentru următoarele zile

Sferturi de finală – Joi, 9 iulie 2026

Franța – Maroc » 2-0

Sferturi de finală – Vineri, 10 iulie 2026

Spania – Belgia » ora 22.00, Antena 1

Sferturi de finală – Duminică, 12 iulie 2026

Norvegia – Anglia » ora 00.00, Antena 1

(Argentina / Egipt) – (Elveția / Columbia) » ora 04.00, Antena 1

Semifinala 1 – Marți, 14 iulie 2026

Franța – (Spania / Belgia) » ora 22.00, Antena 1

Semifinala 2 – Miercuri, 15 iulie 2026

(Norvegia / Anglia) – [(Argentina / Egipt) – (Elveția / Columbia)] » ora 22.00, Antena 1

Finala mică – Sâmbătă, 18 iulie 2026

Pierzător Semifinala 1 – Pierzător Semifinala 2

Finala mare – Duminică, 19 iulie 2026

Câștigător Semifinala 1 – Câștigător Semifinala 2 » ora 22.00, Antena 1

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