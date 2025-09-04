5 știri – Filme și seriale: "The Conjuring" ajunge la final cu un caz extrem de întunecat!

Sylvester Stallone va fi jucat de actorul Anthony Ippolito în filmul despre cum a luat naștere emblematicul film „Rocky”. Noua producție se va concentra pe cum a creat Stallone scenariul pentru „Rocky” și pe lupta pe care a dus-o pentru a juca rolul principal în filmul de Oscar. Lungmetrajul „I Play Rocky” a primit binecuvântarea lui Stallone, iar filmările pentru el vor începe în luna octombrie.

Succesul serialului „The Office” a dus la apariția spinoff-ului „The Paper”, din 4 septembrie pe platforma de streaming Peacock. De data aceasta, în prim-plan se află echipa unui ziar local aflat în pragul falimentului. Până acum doar Oscar Nunez, din distribuția originală, a fost confirmat în noul proiect. Totuși, actorii John Krasinski, Steve Carell, Jenna Fischer și Angela Kinsey au vizitat de asemenea platourile de filmare.

Franciza horror „The Conjuring” ajunge la final. Al patrulea și ultimul capitol al poveștii, filmul
„Trăind printre demoni: Ultima spovedanie”, apare în cinematografe weekendul acesta, pe 5 septembrie. Actorii Vera Farmiga și Patrick Wilson îi joacă pentru ultima dată pe Ed și Lorraine Warren, celebri investigatori ai paranormalului, într-un film despre un caz extrem de întunecat.

Giorgio Armani a murit la 91 de ani. Renumitul designer de modă lasă în urmă o moștenire impresionantă
Giorgio Armani a murit la 91 de ani. Renumitul designer de modă lasă în urmă o moștenire impresionantă

Amazon a lansat primul trailer pentru sezonul 2 din serialul „Fallout”, pe Prime din 17 decembrie. Acțiunea continuă de unde s-a încheiat în mod epic sezonul întâi, purtând telespectatorii într-o călătorie riscantă prin pustiul deșertului și până în orașul post-apocaliptic New Vegas. Justin Theroux și Macaulay Culkin sunt două nume celebre care s-au alăturat noului sezon.

O continuare a comediei romantice „Iubitul meu se însoară” cu Julia Roberts și Cameron Diaz în rolurile principale se află în faza incipientă de dezvoltare. Sony Pictures a angajat-o pe scenarista Celine Song, care a regizat filmul „Materialiștii”, pentru a scrie scenariul proiectului. Actorul Dermot Mulroney, protagonistul comediei din ‘97, a confirmat că „se vorbește despre o continuare” pentru The New York Post în luna iulie.

5 știri – Filme și seriale: "The Conjuring" ajunge la final cu un caz extrem de întunecat!
