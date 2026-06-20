Un gest al președintelui ucrainean a dus la retragerea titlului onorific din Polonia

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, i-a retras pe 19 iunie președintelui ucrainean Volodimir Zelenski titlul onorific de Ordinul Vulturul Alb, cea mai înaltă distincție a țării, în urma unui val de nemulțumiri publice. Decizia vine după ce Zelenski a atribuit unei unități militare ucrainene numele Armatei Insurecționale Ucrainene (UPA).

„Nu putem trăda sacrificiile strămoșilor noștri prin tăcere. Acestea sunt morminte care nu trebuie uitate”, a declarat președintele Nawrocki într-un discurs video.

El a subliniat că Polonia a transmis în repetate rânduri Ucrainei importanța acestui subiect, însă „poziția părții ucrainene nu s-a schimbat”.

Decizia lui Volodimir Zelenski a stârnit un val de critici dure

Decizia președintelui ucrainean a stârnit critici dure în rândul clasei politice și publice poloneze, în special din partea conservatorilor. Potrivit unui sondaj realizat la începutul lunii iunie, 52% dintre polonezi susțin că atitudinea lor față de Ucraina și ucraineni s-a înrăutățit din cauza redenumirii unității militare de către Kiev.

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a transmis un mesaj pe rețeaua socială X, afirmând că această controversă „îl bucură pe Putin și șochează aliații noștri”.

Acesta a făcut apel la președinții celor două țări să „tempereze emoțiile, nu să alimenteze tensiunile” și să nu permită Rusiei să profite de pe urma unui conflict polono-ucrainean.

Armata UPA este asociată în Polonia cu masacrele comise împotriva civililor

Armata Insurecțională Ucraineană (UPA), o organizație din perioada celui de-al Doilea Război Mondial, este asociată în Polonia cu masacrele comise împotriva civililor polonezi în regiunea Volânia.

În acea perioadă, zeci de mii de polonezi au fost uciși în vestul Ucrainei de astăzi, aflată atunci sub ocupație nazistă. În replică, mii de ucraineni au fost victimele atacurilor poloneze de răzbunare.

Ucraina a reacționat vehement la decizia președintelui Poloniei

Decizia președintelui polonez a generat un val de critici din partea oficialilor ucraineni, care au acuzat Polonia de luarea unor măsuri impulsive. Ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sybiha, a calificat acțiunea drept „o greșeală strategică din care beneficiază doar Moscova”.

„Regretăm că emoțiile au prevalat la Varșovia și că politicienii polonezi au recurs la pași nejustificați, impulsivi și lipsiți de respect față de președintele Zelenski, dar mai ales față de statul ucrainean”, a adăugat Sybiha.

De asemenea, acesta a anunțat că refuză să accepte decorația Ordinul de Merit al Comandantului, acordată anterior de fostul președinte polonez Andrzej Duda.

Președintele Radei Supreme a Ucrainei, Ruslan Stefanciuk, a calificat decizia ca fiind „o greșeală catastrofală care va avea consecințe negative de lungă durată pentru parteneriatul ucraineano-polonez”. Acesta a criticat, de asemenea, momentul ales pentru anunțarea deciziei, cu doar o săptămână înainte de începerea Conferinței pentru Reconstrucția Ucrainei, care va avea loc în orașul polonez Gdansk.

Președintele Poloniei atrage atenția Ucraina și îi recomandă să păstreze relațiile diplomatice

Pe măsură ce tonul discursurilor din Varșovia și Kiev devine tot mai aspru, îngrijorările cu privire la viitorul relațiilor diplomatice dintre cei doi aliați cresc. Potrivit portalului ucrainean de știri citat mai sus, președintele Nawrocki a lansat un avertisment voalat către Kiev, subliniind importanța menținerii unor relații pozitive cu Polonia.

„Drumul Ucrainei către structurile europene necesită, de asemenea, disponibilitatea de a confrunta onest capitolele dificile ale propriei sale istorii. O Europă unită a fost construită pe respingerea totalitarismului și a cultului violenței.

Aceste principii trebuie să se aplice tuturor. Pentru cei care nu înțeleg acest lucru, nu poate exista un loc în Uniunea Europeană, iar Polonia cu siguranță nu va permite acest lucru”, a declarat liderul polonez.

Deși Polonia a fost unul dintre cei mai apropiați aliați ai Ucrainei de la începutul invaziei rusești la scară largă în 2022, oferind miliarde de dolari în ajutoare și primind aproape 1 milion de refugiați ucraineni, relațiile dintre cele două țări au cunoscut tensiuni repetate din cauza istoriei lor comune.

Cu toate acestea, Nawrocki a subliniat că sprijinul Poloniei pentru Ucraina rămâne neschimbat: „Am sprijinit și continuăm să sprijinim Ucraina, pentru că știm că agresiunea Rusiei reprezintă o amenințare pentru securitatea Poloniei și a întregii Europe”.

Ce este Ordinul Vulturul Alb, cea mai înaltă distincție acordată de statul polonez

Ordinul Vulturul Alb este cea mai înaltă decorație civilă și una dintre cele mai importante distincții oficiale acordate de Polonia persoanelor care au avut contribuții excepționale pentru stat, societate sau pentru dezvoltarea relațiilor internaționale. Distincția este oferită atât cetățenilor polonezi, cât și liderilor străini sau unor personalități internaționale care au avut un rol important în consolidarea legăturilor cu Polonia.

Ordinul are o istorie de peste trei secole, fiind instituit în anul 1705 de regele August al II-lea cel Puternic și este considerat simbolul recunoașterii la cel mai înalt nivel din partea statului polonez. După mai multe perioade istorice în care acordarea sa a fost întreruptă, distincția a fost reintrodusă după schimbările democratice din Polonia.

În prezent, Ordinul Vulturul Alb este acordat de președintele Poloniei și este rezervat unui număr restrâns de persoane. Printre cei care au primit această distincție s-au numărat șefi de stat, lideri politici, personalități culturale și figuri publice care au avut contribuții considerate de importanță majoră pentru Polonia sau pentru cooperarea internațională.

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