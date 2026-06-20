România păstrează un PNRR cu o valoare de peste 20 de miliarde de euro. „Rezultatul direct: România păstrează un PNRR cu o valoare de peste 20 de miliarde de euro și menține integral componenta de bani europeni nerambursabili, cea mai valoroasă parte a acestei finanțări”, a precizat ministrul Dragoș Pîslaru, într-o postare făcută pe Facebook.

El a menționat că s-a reușit eliminarea riscurilor majore de penalizare prin „ajustarea realistă a unor indicatori de investiții și prin reformularea unor jaloane și reforme”.

„Vorbim despre evitarea unor corecții financiare care puteau ajunge la miliarde de euro pierduți. În același timp, am păstrat obiectivele esențiale ale reformelor și investițiilor asumate”, a adăugat ministrul.

Acum urmează etapa cea mai importantă: implementarea proiectelor până la 31 august.

„Am obținut soluții concrete pentru proiecte importante din infrastructură, sănătate, energie, digitalizare, educație, dezvoltare locală și mediu. Am convenit mecanisme care permit recunoașterea progresului deja realizat în teren, inclusiv prin utilizarea proceselor-verbale de recepție pentru investițiile finalizate, și am adaptat anumite jaloane astfel încât ele să poată fi implementate integral până la termenul-limită”, a spus Dragoș Pîslaru.

El a mai precizat că România nu renunță la reforme și la investiții: „Am făcut tot ceea ce era necesar pentru a le face realizabile și pentru a ne asigura că fiecare euro disponibil este investit pentru beneficiul românilor”.

România ar putea primi banii din cererea de plată numărul patru din PNRR, în valoare de 2,62 miliarde de euro, până la finalul lunii iunie sau începutul lunii iulie. Această cerere de plată a primit deja avizul favorabil al Comitetului Economic și Financiar al UE.

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