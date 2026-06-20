Decizia vine pe fondul slăbirii pieței auto din China, creșterii costurilor energetice și tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Este al treilea avertisment privind profitul emis de producătorul german de automobile premium în ultimii trei ani.

Compania a identificat scăderea cererii din China, cea mai mare piață auto din lume, drept una dintre cauzele principale ale situației financiare dificile.

În plus, creșterea prețurilor la energie și efectele conflictelor geopolitice contribuie la presiunea asupra costurilor.

Conform declarațiilor directorului general Milan Nedeljkovic, BMW intenționează să intensifice măsurile de eficientizare a activității.

Gigantul auto estimează o reducere a forței de muncă globale cu până la 5% până la sfârșitul anului 2026, ceea ce ar putea însemna eliminarea a aproximativ 7.700 de locuri de muncă din totalul de 155.000.

Cu toate acestea, compania a subliniat că procesul nu va implica concedieri colective, ci se va baza pe plecări naturale, pensionări și neînlocuirea posturilor vacante.

În 2025, efectivele BMW au scăzut deja ușor, iar această tendință este de așteptat să continue în anul curent.

În contextul acestor schimbări, reprezentanții consiliului angajaților au anunțat că vor colabora cu managementul pentru a găsi soluții care să respecte drepturile salariaților.

Acțiunile BMW au atins cel mai scăzut nivel din ultimii aproape șase ani în această săptămână, după ce compania a redus prognoza de profit pentru 2026.

Analiștii subliniază că producătorii auto europeni se confruntă cu o concurență tot mai mare din partea companiilor chineze de vehicule electrice.

BMW, spre deosebire de rivalii săi germani Volkswagen și Mercedes-Benz Group, nu a anunțat până acum reduceri masive de personal, dar presiunile financiare crescânde ar putea forța grupul să ia măsuri mai drastice în viitor.

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