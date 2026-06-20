Adrian Veștea a preluat misiunea imposibilă și mandatul de premier desemnat de la Eugen Tomac, sub privirea lui Nicușor Dan. Dar corpul Președintelui spune altceva decât discursul: sprijinit asimetric, cu greutatea pe un singur picior, într-o postură de incertitudine și retragere din prim-plan. În vorbirea în public poziția stabilă cere greutate distribuită egal pe ambele piciaore. Nicușor Dan, cu greutatea pe un picior, pare mai degrabă în expectativă decât în control.

Desemnarea lui Adrian Veștea fără consultarea conducerii PNL a detonat conflictul lui Nicușor Dan cu Ilie Bolojan. Președintele PNL amenință cu excluderea la Congres pe cei care vor intra în guvernul Veștea. Acuză un „act ostil” și o încercare de rupere a partidului. Discurs livrat cu sânge rece și încrâncenare. Nonverbal, Bolojan rămâne rigid, cu ton tăios și logică de excludere. Nu negociază, ci pregătește răzbunarea politică. Nu vede un alt premier liberal decât pe sine însuși.

UDMR anunță că nu intră la guvernare alături de ultranaționaliști și nu votează Guvernul Veștea: „Nu vrem în aceeași barcă cu POT, PACE sau SOS”. Ton rece, fraze scurte, comunicare minimalistă, fără gesturi de concesie. Tiparul clasic UDMR: distanță, prudență, calcul. Atuci când Kelemen Hunor vorbește puțin și clar, mesajul e simplu: ușa este închisă pentru orice colaborarea cu radicalii de dreapta.

Jurnaliștii Libertatea au observant că deși Veștea este premier desemnat, cei mai importanți lideri de partid și de stat lipsesc din cadru. Nici Nicușor Dan, nici Grindeanu de la PSD, nici Thuma de la PNL nu apar public lângă el. În comunicares politică, absența este comunicare, la fel cu presența și asocierea. Simbolic, izolarea vizuală transmite lipsă de sprijin ori de legitimitate. Un premier fără fotografii de grup e un lider fără echipă și fără garanții. Și fără garanții, majoritatea parlamentară e nesigură, iar puterea – provizorie.

La summitul G7, Trump și Macron se întâlnesc din nou în celebrul duel al strângerilor de mână. Trump face cu gest dominant, cu palma în jos, încercând controlul simbolic al scenei. Macron răspunde cu aceeași forță, într-un joc clasic de contracarare a dominației. La summit, Trump a intrat cu întârziere la sesiunea liderilor și le-a spus direct: „Im the boss”, într-un moment interpretat de unii ca glumă, iar de alții ca afirmație de dominare simbolică. Intre timp Zelenski caută sprijin pentru Ucraina, iar liderii europeni negociază securitatea Ucrainei alături de SUA. Adeseori, geopolitica începe cu o strângere de mână.

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