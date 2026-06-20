Ilie Bolojan candidează din nou pentru președinția PNL. Adversarii săi se pot înscrie până sâmbătă, la ora 17.00

Liberalii organizează ședința tehnică înaintea Congresului Extraordinar de la Romexpo

Sâmbătă, la Romexpo, liberalii organizează ședința tehnică de pregătire, înaintea Congresului Extraordinar al PNL de duminică. Tot sâmbătă expiră și termenul-limită pentru depunerea moțiunilor de candidatură pentru șefia Partidului Național Liberal. Adversarii lui Ilie Bolojan își mai pot depune candidatura până la ora 17.00.

În timp ce actualul președinte al partidului, Ilie Bolojan, merge înainte cu o echipă restrânsă pentru a prelua oficial un nou mandat, tabăra condusă de Adrian Veștea a declanșat un atac, boicotând scrutinul intern și contestând organizarea Congresului în instanță.

Ilie Bolojan și-a anunțat oficial candidatura la șefia PNL

Președintele PNL, Ilie Bolojan, și-a anunțat oficial candidatura la un nou mandat. Liderul liberal a subliniat că obiectivul său principal este recâștigarea credibilității partidului și stabilirea unei direcții clare după ultimele turbulențe politice.

„Am încredere în membrii partidului nostru. Cred că își doresc un PNL puternic, credibil și respectat, astfel încât atunci când se întâlnesc cu prietenii sau colegii lor să nu le fie rușine că sunt membrii unui partid politic ca PNL.

PNL trebuie să își stabilească o conducere și direcția pe care o va urma în perioada următoare. Vom rămâne consecvenți principiilor noastre”, a declarat Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan, îmbrăcat în costum negru și cămașă albă, cu logo-ul PNL în blur, pe fundal, și o umbră neagră în partea stângă a fotografieiIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 13

Adrian Veștea refuză să participe la „simulacrul democratic”

De partea cealaltă, Adrian Veștea, care inițial își exprimase dorința de a candida pentru șefia partidului, a anunțat că nu va participa la Congres.

El a adăugat că ia în considerare toate mijloacele legale și statutare pentru contestarea Congresului, pe care îl consideră „un demers nestatutar și nelegal”.

Reamintim că joi, 18 liberali au contestat în instanță deciziile PNL cu privire la excluderea membrilor de partid care susțin Guvernul Veștea în Parlament, iar vineri, puciștii au dat din nou în judecată partidul la Tribunalul București, într-o încercare de a împiedica congresul de duminică.

Adrian Veștea a cerut inițial amânarea Congresului pentru data de 28 iunie și a anunțat că vrea să candideze împotriva lui Bolojan

Cu toate acestea, nu toți membrii PNL sunt de acord cu schimbările. Adrian Veștea a solicitat amânarea Congresului pentru o săptămână, până pe 28 iunie, motivând că o prelungire a termenului ar permite o dezbatere mai amplă și ar reduce tensiunile interne.

„Dacă facem asta, tensiunea politică din partid va scădea și cred că, în felul acesta, putem găsi o formulă de a merge înainte, împreună, uniți”, a declarat Veștea.

Vineri, Veștea a anunțat că nu mai candidează la șefia PNL

Adrian Veștea, premierul desemnat de Nicușor Dan, a anunțat vineri seara că nu își va mai depune candidatura pentru șefia PNL.

„Precizez faptul că eu consider profund anormal refuzul prelungirii cu o săptămână a termenului pentru Congres. Era o solicitare de bun simț.

Este evident că scopul nu este de a lămuri lucrurile în PNL, ci blocarea învestirii Guvernului”, a mai spus Adrian Veștea, înaintea congresului de duminică.

Adrian Veștea, îmbrăcat într-un costum albastru, cămașă albă și cravată cu model geometric, privind într-o parte pe fundalul unui interior cu arcade albe și luminoase.Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 9

Tabăra anti-Bolojan a încearcat să blocheze congresul de duminică

Scandalul intern din PNL s-a mutat din ședințele de partid direct în sala de judecată. Un grup de 16 parlamentari liberali a deschis o acțiune la Tribunalul Ilfov prin care a încercat să oprească organizarea Congresului Extraordinar al partidului.

Potrivit demersului depus în instanță, contestatarii au cerut suspendarea organizării reuniunii și au atacat modul în care conducerea a pregătit schimbările interne.

Contestatarii au susținut că procedurile interne au fost accelerate și că termenele prevăzute de statut nu au fost respectate. În același dosar, aceștia au solicitat și despăgubiri și au acuzat conducerea că a redus spațiul de influență al liderilor care nu s-au aliniat noii direcții politice.

Liberalii din tabăra lui Bolojan susțin că Veștea și-a exprimat dorința de a candida „doar pe Facebook”

Din tabăra majoritară, deputatul Ionel Bogdan a nuanțat situația, precizând că Veștea este un membru cu vechime de 30 de ani și ar fi avut timp și notorietate strânsă pentru a strânge semnăturile necesare până sâmbătă la ora 17.00. O eventuală excludere a acestuia din partid ar urma să fie discutată abia duminică, în noul Birou Permanent Național.

La rândul său, deputatul Robert Sighiartău a explicat de ce conducerea nu a luat în considerare amânarea evenimentului: „Domnul Veștea nu a formulat o cerere oficială către Secretariatul General printr-o adresă scrisă, ci și-a exprimat această intenție exclusiv printr-o postare publicată pe propria pagină de Facebook”.

Ce modificări majore ar urma să se aducă Statutului PNL la Congresul de la Romexpo

Dincolo de alegerea noii conduceri, miza Congresului de duminică, la care vor participa 2.500 de delegați, este modificarea structurală a Statutului PNL. Modificările vizează o concentrare a puterii executive:

  • Desființarea Biroului Executiv (BEX): Structura a fost considerată nefuncțională, iar atribuțiile ei vor fi integrate în Biroul Permanent Național (BPN).
  • Reducerea numărului de prim-vicepreședinți: Formula se restrânge drastic, scăzând de la patru funcții de prim-vicepreședinte la una singură.
  • Revenirea la moțiuni: Alegerea conducerii se va face din nou pe bază de moțiuni de echipă.
  • Înființarea Comisiei Naționale pentru Litigii: O nouă structură centrală care va judeca rapid litigiile interne și va clarifica procedurile de sancționare a membrilor de partid.

Convocarea acestui Congres Extraordinar a fost susținută inițial de 85% dintre membrii Consiliului Național (566 de voturi favorabile), în timp ce doar 97 de reprezentanți s-au opus, conturând raportul de forțe care va decide duminică viitorul partidului.

Ilie Bolojan a fost ales președinte al PNL în iulie 2025

Ilie Bolojan a preluat frâiele partidului pe 25 noiembrie 2024, fiind numit inițial președinte interimar al PNL în urma demisiei lui Nicolae Ciucă, survenită după eșecul de la alegerile prezidențiale.

Ulterior, legitimat de baza partidului, el a fost ales oficial ca președinte plin în cadrul unui Congres Extraordinar organizat pe 12 iulie 2025.

Din postura de lider unic și cu o cotă mare de încredere publică, el a preluat pe 23 iunie 2025 și funcția de prim-ministru al României, conducând un cabinet de coaliție largă.

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