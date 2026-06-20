Cum a apărut Andreea Popescu în miez de noapte, pe stradă. Vedeta, gest periculos în timp ce mașina se afla în mers

De data asta, Andreea Popescu și-a surprins urmăritorii, în miez de noapte. Influencerița a scos capul pe geamul mașinii, în timp ce era în mers. Un gest care deși este spectaculos, poate fi și periculos.

Andreea Popescu a filmat un videoclip pe care l-a urcat pe Instagram, în care se vede că a scos capul și mâinile în afara mașinii, în timp ce era în mers, totul pe fundalul unei melodii despre dragoste și vindecare.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Andreea Popescu a vorbit recent despre procesul de vindecare prin care trebuie să treacă după ce a divorțat de tatăl copiilor ei. Vedeta recunoaște că s-a apropiat mai mult de Dumnezeu și a învățat să se controleze.

„Nu știu dacă este o zi în care te trezești și spui: gata, sunt bine. Cred că vindecarea vine mai degrabă în bucăți mici. Într-o dimineață în care poate nu mai plângi, într-o conversație foarte sinceră, într-o rugăciune spusă sau poate o ieșire cu prietenii. În perioada aceasta m-am apropiat mai mult de mine, dar mai mult de Dumnezeu. Am învățat să nu mai controlez tot și să nu mai caut răspunsurile imediat”, a declarat Andreea Popescu, pe Instagram.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE