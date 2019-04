Bogdan Ioan a declarat că a suferit un accident de maşină, dar că a scăpat nevătămat, iar singurul care a ştiut despre incident a fost antrenorul lui Bogdan, Smiley.

„Doar Smiley a știut. Două săptămâni nu am putut cânta. După etapa a treia, mă duceam la o prietenă în Iaşi și am avut un accident, dar nu din vina mea. Daună totală la maşină, mulţumesc lui Dumnezeu că mai sunt aici. În Brăila, a intrat o dubă în mine, i s-a rupt un pivot la o roată şi m-a aruncat în câmp. M-am trezit şocat şi am ieşit pe geam. Am simţit dureri provocate de centură. La spital, doctorii mă știau, la fel și șoferul vinovat care a venit şi mi-a cerut să fac o poză cu el. Sunt credincios şi dacă am scăpat din asta, urmează ceva bun”, a povestit solistul potrivit Click.

La sfârșitul anului trecut, Bogdan Ioan a câștigat marele trofeu Vocea României și premiul în valoare de 100.000 de euro. Pentru a treia oară, Smiley a adus trofeul în echipa sa. Antrenorul a fost cucerit de timbrul vocal al lui Bogdan încă din etapa audițiilor pe nevăzute și de abilitatea lui de a se transpune în piesele pe care le interpretează. În fiecare etapă a competiției a decis să meargă mai departe alături de el, iar publicul l-a ales câștigător în această seară. În marea finală, Bogdan a cântat trei piese: Billie Jean – singur, I want to spend my lifetime loving you – împreună cu Feli și În lipsa mea – împreună cu Smiley.

