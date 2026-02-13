Melodia nu este doar un soundtrack, ci o extensie a poveștii. Intensă, cinematică și încărcată emoțional, „Lost in time” urmărește ritmul narativ și tensiunea psihologică a filmului, fiind parte din coloana sonoră originală compusă de Marius Alexandru Florea și Șerban Stariradov.

Videoclipul lansat pe 12 februarie 2026 include secvențe din film, în premieră, oferind publicului primul contact real cu atmosfera producției.

„M-a cucerit atmosfera filmului și felul în care e construită povestea. Am plecat de la instrumental și am lucrat versurile concentrându-ne pe emoțiile din scenariu. Ce a ieșit ne reprezintă total”, a spus Diana Căldăraru, interpreta piesei.

Ideea unei coloane sonore originale a venit chiar din echipa de producție, regizorul simțind nevoia unei identități muzicale create special pentru acest proiect.

„Ritmul și tensiunea poveștii au dictat direcția muzicală. Muzica a devenit o prelungire firească a universului filmului”, a explicat AWKN, compozitorul piesei.

La rândul său, Iura Luncașu vede în „Acel Martie” un proiect cu potențial internațional: „Avem un cast puternic, o poveste inspirată din romanul Oliviei Odăianu și un film jucat integral în limba engleză. Cred că sunt toate ingredientele pentru ca acest thriller să treacă dincolo de granițe”.

Inspirat din romanul cu același nume, „Acel Martie” aduce pe marele ecran o intrigă de spionaj cu miză globală. În rolurile principale îi regăsim pe Mădălina Bellariu și Eduard Trică, alături de un cast internațional: Esther Acebo („La Casa del Papel”), Costas Mandylor („Saw”), Luke Roberts („Game of Thrones”), dar și o apariție specială semnată de Gică Craioveanu. Distribuția este completată de Bob Rădulescu, Diana Sar, Vlad Marin și Cătălin Herlo.

Până la premiera din 4 martie 2026, „Lost in Time” este teaserul perfect: un preview sonor al unui thriller care promite ritm alert, tensiune și o atmosferă care te ține cu respirația tăiată.

