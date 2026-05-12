De ce este vitamina D importantă

Vitamina D nu este doar un nutrient, ci și un hormon vital. Fiecare celulă din corpul nostru are receptori pentru vitamina D, ceea ce subliniază importanța acesteia, potrivit Washington Post. Organismul nostru produce vitamina D atunci când pielea este expusă la razele UV ale soarelui.

Cu toate acestea, expunerea la soare poate fi limitată din cauza climei, utilizării frecvente a cremei de protecție sau pigmentației pielii.

„Persoanele care fac sport în principal în spații închise pot avea niveluri scăzute de vitamina D”, a explicat Amy Stephens, dietetician sportiv la Universitatea New York.

De asemenea, capacitatea organismului de a sintetiza vitamina D scade odată cu înaintarea în vârstă.

Câtă vitamina D avem nevoie zilnic?

Autoritățile sanitare recomandă ca persoanele cu vârste între 1 și 70 de ani să consume aproximativ 600 UI ( echivalentă cu 15 micrograme n.r.) pe zi. Bebelușii au nevoie de 400 UI (10 mcg n.r.), iar persoanele de peste 70 de ani de 800 UI (20 mcg n.r.) zilnic.

În lipsa expunerii regulate la soare, alimentația devine o sursă vitală. Dacă suspectați că aveți niveluri scăzute de vitamina D, consultați un medic pentru analize. „Testați, nu ghiciți!”, spune Amy Stephens. În cazul unui deficit sever, medicii pot recomanda suplimente.

Melissa Mroz Planells, reprezentant al Academiei de Nutriție și Dietetică, sugerează verificarea periodică a nivelurilor după administrarea suplimentelor.

Alimente bogate în vitamina D

Adăugarea alimentelor bogate în vitamina D în dieta zilnică este o soluție simplă și accesibilă. Peștele gras, cum ar fi somonul, păstrăvul și sardinele, este o sursă excelentă.

De asemenea, gălbenușurile de ou, uleiul de ficat de cod și ciupercile tratate cu UV sunt opțiuni ideale. Produsele lactate, laptele vegetal și cerealele fortificate pot completa aportul necesar.

Washington Post precizează cinci moduri de a consuma mai multă vitamina D:

1. O porție de păstrăv furnizează întreaga cantitate de vitamina D recomandată pentru adulți. Încercați o rețetă simplă de păstrăv amandine sau, pentru un gust mai intens, păstrăv cu salsa de lămâie și capere.

2. Ciupercile expuse la lumină UV sunt o rară sursă vegetală de vitamina D. Le puteți sota cu sos de chili și usturoi sau adăuga în diverse preparate, cum ar fi paste sau tofu.

3. Combinați ouăle și somonul afumat pentru un mic dejun nutritiv. Rețeta de ouă jumări cu somon afumat este rapidă și potrivită pentru orice masă.

4. Ramen vegan: Pentru iubitorii de ramen, o variantă cu lapte de soia fortificat și ciuperci este o alegere excelentă. Verificați etichetele pentru a găsi produse îmbogățite cu vitamina D.

5. Iaurtul grecesc este o sursă bună de vitamina D, dar nu trebuie limitat la micul dejun. Încercați chipsuri de cartofi cu paprika afumată și dip din iaurt grecesc – o combinație sănătoasă și delicioasă.

Vitamina D este esențială pentru sănătate, iar menținerea nivelurilor optime nu trebuie să fie complicată. Cu puțină planificare alimentară, fiecare dintre noi poate avea grijă de sănătatea oaselor, inimii și sistemului imunitar.

