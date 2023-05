Actorul britanic din Harry Potter, Timothy Spall, invitat special la Gala de Deschidere TIFF.22

Spall a mai jucat alături de Tom Cruise în Ultimul samurai (The Last Samurai, r. Edward Zwick, 2003) și de Jim Carrey în Lemony Snicket – O serie de evenimente nefericite (Lemony Snickets A Series of Unfortunate Events,r. Brad Silberling, 2004).

L-a interpretat pe Winston Churchill în filmul premiat cu Oscar Discursul Regelui (The Kings Speech, r. Tom Hooper, 2010), în care l-a avut partener pe Geoffrey Rush. Regina Elisabeta a II-a l-a numit Ofițer al Ordinului Imperiului Britanic.

Confort nordic (Northern Comfort, Islanda / Marea Britanie / Germania, 2023) este cel mai nou film în care joacă Timothy Spall. Comedia regizată de islandezul Hafsteinn Gunnar Sigurðsson urmărește un grup de londonezi care încearcă să scape de frica de zbor participând la un curs exclusivist ce îi catapultează într-o aventură turbulentă cu consecințe dintre cele mai hilare.

Confort nordic este filmul care va deschide TIFF.22 în data de 9 iunie, în Piața Unirii. Alături de Timothy Spall, la Gala de Deschidere a festivalului vor participa și regizorul Hafsteinn Gunnar Sigurðsson, dar și actrița engleză de teatru și film Lydia Leonard (The Crown, Ten Percent).



Anul acesta, programul de filme din Piața Unirii Open Air va aduce în fața publicului documentare-portret, comedii trăsnite și filme de acțiune, dar și o seară dedicată unei povești clasice de dragoste. Festivalul se va închide duminică, 18 iunie, cu ceea ce poate fi numită „captura” acestei ediții: Asteroid City. Noul film semnat de inclasabilul Wes Anderson aterizează la TIFF imediat după premiera în selecția oficială de la Cannes și are o distribuție stelară, cu Tom Hanks, Scarlett Johansson și Jason Schwartzman în rolurile principale.

