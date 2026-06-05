Șapte specializări noi la licență la UBB Cluj

Noile programe de studiu sunt introduse în mai multe facultăți ale universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, acoperind domenii precum matematică, informatică, economie, fizică, litere, istorie și psihologie.

La Facultatea de Matematică și Informatică au fost introduse două specializări noi: Matematică – Informatică în limba română și Matematică – Informatică în limba maghiară.

La Facultatea de Litere apare noua specializare Limba și Literatura maghiară – Etnologie, iar la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor este introdus programul Administrarea afacerilor în limba germană, în regim de învățământ la distanță.

De asemenea, la Facultatea de Fizică este disponibilă o nouă dublă specializare Fizică – Informatică în limba maghiară, iar la Facultatea de Istorie și Filosofie apare Filosofie – Istoria artei, tot în limba maghiară.

O noutate importantă este și la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, unde este introdus programul Pedagogia învățământului primar, disponibil în mai multe limbi și centre universitare din țară, inclusiv Cluj-Napoca și Satu Mare.

Noi programe de master la UBB

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca extinde oferta și la nivel de master, cu zece programe noi în domenii precum business, informatică, chimie, economie și inginerie.

Printre acestea se numără programe în limba engleză precum Cloud, infrastructură de rețea și calcul de înaltă performanță, dar și programe în regim dual, orientate spre practică, în domenii precum aprovizionare, antreprenoriat sau inginerie.

Admitere UBB Cluj 2026-2027

Pentru anul universitar 2026-2027, UBB oferă un total de peste 5.400 de locuri la buget pentru licență, 10.922 de locuri la taxă și 3.135 de locuri pentru învățământ la distanță și frecvență redusă.

Taxele pornesc de la aproximativ 4.900 lei/an pentru studiile de licență și pot ajunge până la aproximativ 6.400 – 6.500 lei/an, în funcție de facultate și specializare.

La nivel de master, candidații au la dispoziție 3.560 de locuri bugetate și 8.142 de locuri cu taxă.

Pentru programele de master, taxele pornesc de la aproximativ 5.000 lei/an și pot urca până la aproximativ 6.400 – 6.500 lei/an în programele mai scumpe.

Perioada de admitere este programată între 13 și 30 iulie 2026, interval în care vor avea loc înscrierile, probele de concurs, afișarea rezultatelor și confirmarea locurilor.

Universitatea „Babeș-Bolyai” rămâne una dintre cele mai mari instituții de învățământ superior din România, cu 23 de facultăți și o ofertă educațională diversificată, adaptată cerințelor pieței muncii.

Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca este singura universitate din România prezentă în top 1.000 mondial, potrivit clasamentului Center for World University Rankings (CWUR) 2026.

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