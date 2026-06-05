Buzău, sub ape după furtuni violente

Sud-estul județului Buzău a fost lovit în utlimele zile de furtuni violente care au provocat inundații în zeci de gospodării. În satul Moisica, comuna Smeeni, două femei în vârstă au trăit momente de panică după ce șuvoaiele au ajuns în jurul locuințelor, relatează newss.ro.

Probleme majore au fost și pe Drumul Județean 203D, între Smeeni și Brădeanu, unde apele revărsate de pe câmp au acoperit carosabilul, iar mai multe mașini au derapat și au ajuns în șanț.

A fost nevoie de intervenția unui buldoexcavator pentru a curăța drumul, traficul fiind complet blocat timp de aproximativ o oră și jumătate.

Zonele afectate s-au aflat sub avertizare cod Portocaliu, iar într-o singură oră s-au înregistrat cantități de apă de peste 30 de litri pe metrul pătrat.

Intervenție dramatică pentru o femeie de 82 de ani

O intervenție dificilă a avut loc joi, în localitatea Brătilești, unde o femeie de 82 de ani, cu afecțiuni respiratorii, a avut nevoie de asistență medicală de urgență. Drumul de acces a devenit impracticabil din cauza creșterii debitului râului Bălăneasa, iar echipajele au fost nevoite să intervină cu șenilata ISU.

Ea a fost preluată cu o şenilată a ISU, fiind transportată la spital cu o ambulanţă.

Inițial, a fost luată în calcul inclusiv intervenția unui elicopter al Inspectoratului General de Aviație al MAI, însă pacienta a refuzat transportul aerian. Ulterior, intervenția a fost finalizată cu succes. Pacienta a fost preluată şi transportată în siguranţă peste cursul de apă cu ajutorul şenilatei, a transmis IGSU.

Localități izolate și drumuri distruse de viituri

Ploile torențiale au afectat grav și zona de munte a județului Buzău. În comuna Lopătari, viiturile au provocat izolare temporară a satului Vârtejul. Pe râul Slănic, debitul a crescut de aproximativ 60 de ori, ceea ce a dus la ruperea unor podețe și blocarea accesului către satele Lopătari și Chirana.

La Săreni, un alt podeț a fost luat de ape, lăsând circa 20 de familii izolate, potrivit TVR Info.

De asemenea, Drumul Național 10 a fost afectat de aluviuni, iar circulația a fost temporar îngreunată.

Autoritățile au intervenit pentru deblocarea drumurilor și restabilirea circulației, iar meteorologii au avertizat că vremea rămâne instabilă, cu posibilitatea unor noi episoade de averse torențiale și vijelii cel puțin până sâmbătă, 6 iunie.

Joi, mai multe județe din România, inclusiv Buzău, s-au aflat sub cod galben de furtuni. ANM a anunțat ploi torențiale, grindină și vijelii în Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și a zonei montane.

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