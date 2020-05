De Livia Lixandru,

“Am zis să mai râdem, să ne mai jucăm un pic având în vedere că am stat atât timp în casă şi nu am putut să îmi desfăşor activitatea de bază. M-am plictisit şi am vrut să mă bucur altfel, aşa că mi-a venit ideea acestui proiect.

Ceea ce aţi văzut acum sunt difuzări ale unor filmări mai vechi pe care am zis să le băgăm în emisiunea aceasta. Zilele trecute m-am întâlnit cu Radu şi chiar am discutat despre acest subiect, dacă vom continua şi în ce mod, depinde cum îl va primi publicul.

Cu Florin (Axinte) nu putem colabora aici pentru că are şi el propriul proiect online”, a declarat Mugur Mihăescu pentru Click.

Zilele trecute, fanii l-au putut revedea pe Radu Pietreanu întremat şi plin de veselie, în emisiunea online “Ţara lui Garcea”, unde a interpretat rolul unui preot modern, care oficiază slujbe online. Episodul, “Şcoala online şi nunţi virtuale”, le-a adus celor doi actori, peste 50.000 de vizualizări, într-un timp record

Citeşte şi:

Afacerile la suprapreț au fost pregătite dinainte de starea de urgență. Firma prietenului lui Botezatu a făcut profit de 4 milioane de dolari dintr-un singur contract cu viziere

Bănicioiu, ministrul sănătății care avea de toate la Colectiv, plânge de mila pacienților români. Nu vă doare stomacul?

ÎPS Pimen a murit la o lună după ce a fost diagnosticat cu COVID-19. Ce „testament” a lăsat cu șase luni în urmă

GSP.RO Reacție a lui Cataramă, după ce a primit rezultatul celui de-al treilea test pentru COVID-19