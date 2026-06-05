Ce este drona care a explodat în Portul Constanța

Drona care a explodat în Portul Constanța nu este o dronă aeriană, ci o dronă marină de suprafață (cunoscută în terminologia NATO sub denumirea de USV – Unmanned Surface Vehicle sau barcă-dronă kamikaze). Aceste vehicule sunt folosite ca arme asimetrice în conflictele navale moderne, fiind configurate pentru misiuni de recunoaștere sau atac direct (detonare la impact).

Vehiculul prezintă o serie de caracteristici tehnice și de design extrem de specifice:

Originea și Corpul Ambarcațiunii – Multe dintre aceste drone folosesc ca bază bărci de tip RIB (Rigid Inflatable Boat) americane sau europene (de exemplu, modele similare cu cele produse de Silver Ships sau tehnică modificată de salvare). Modificarea lor constă în eliminarea completă a consolei de comandă manuală (scaune, volan) și acoperirea punții pentru a o face etanșă și greu de observat. Cum este controlată (structura din spate) – Cadrul metalic vizibil în partea din spate servește ca suport pentru echipamentele de comunicații. Pe acest tip de ambarcațiuni se montează:

antene satelit (de tip Starlink sau Kymeta): acestea permit transmiterea semnalului video în timp real către operator, chiar dacă drona se află la sute de kilometri distanță în largul mării. Sisteme GPS și Backup: Pentru navigație autonomă în cazul în care semnalul principal este bruiat. Partea din față și sistemul de atac (Kamikaze) – Deși în imagine puntea este parțial mascată de barajele de protecție din port, acest model funcționează ca o dronă-kamikaze. Încărcătura explozivă: în interiorul cocăi sunt montate sute de kilograme de explozibil (adesea echivalentul unei încărcături de torpilă sau focoase de rachete din epoca sovietică). Senzorii de impact: Pe vârful bărcii se montează de obicei detonatoare de presiune. Când drona lovește o navă sau un obstacol rigid cu viteză, explozia se declanșează instantaneu. Autonomie și viteză – aceste modele sunt propulsate de motoare puternice încorporat (outboard sau waterjet), capabile să atingă viteze de peste 70-80 km/h (35-43 noduri). Au o autonomie impresionantă, putând parcurge sute de mile marine, motiv pentru care, atunci când pierd legătura cu operatorul, pot pluti în derivă zile întregi până ajung în apele altor țări.

Momentul exploziei dronei maritime în Portul Constanța, filmat de pe o navă, pe 5 iunie 2026:

MApN, despre drona maritimă care a explodat în Portul Constanța: „Este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina”

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că drona maritimă care a explodat în Portul Constanța, nu a produs victime. Ea a fost descoperită vineri dimineață în apropiere de sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare.

Drona s-a autodetonat în jurul orei 10.30.

„Drona maritimă care a fost descoperită în acestă dimineață, 5 iunie, în Portul Civil Constanța, în apropiere de sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, s-a autodetonat, în jurul orei 10.30, fără a produce victime”, a precizat MApN.

Drona maritimă este „de tipul celor folosite în războiul din Ucraina”, potrivit sursei citate. „Zona era deja securizată și izolată de forțe ale Serviciului Român de Informații, Gărzii de Coastă și Ministerului Apărării Naționale, obiectul fiind, la acea oră, în curs de evaluare și de punere în siguranță”, a mai informat MApN.

Ministerul Apărării a maii precizat că drona nu face parte din dotarea Armatei României și nu a fost implicată în exercițiile recente organizate de MApN în zona Mării Negre. „Situația este în dinamică și vom reveni cu informații și date oficiale pe măsură ce vor fi dispoinibile”, a concluzionat MApN.

Cazul este cercetat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

Portul Constanța a intrat în nivelul 3 de securitate. Acces interzis pentru persoane sau autovehicule

Portul Constanța a intrat în nivelul 3 de securitate după ce o mină maritimă a explodat în zona Danei 78. Accesul este interzis pentru toate persoanele sau autovehiculele.

Instituirea nivelului 3 de securitate înseamnă suspendarea accesului în Portul Constanța. Potrivit surselor „Libertatea”, nu se permite intrarea în Portul Constanța Nord și Portul Constanța Sud niciunei persoane, autovehicul sau mijloc de transport. De asemenea, este permisă ieșirea din port a persoanelor și autovehiculelor aflate deja în incinta portuară.

Toți operatorii economici, agenții economici și utilizatori portuari au obligația de a respecta aceste măsuri. Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța precizează, într-un comunicat, că prin măsurile luate „s-a evitat pierderea de vieți omenești”.

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