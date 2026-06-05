UPDATE ora 15.05: DSU a transmis că, după ce au fost făcute analize de risc, „s-a constatat că la acest moment nu mai există nici un pericol în zona costieră a Mării Negre”, iar activitățile de evacuare preventivă au fost sistate.

Știrea inițială: Au fost evacuate plajele Costinești, Tuzla, Eforie Nord și Sud și alte stațiuni, mai puțin Mamaia. „Până la această oră, situația persoanelor evacuate de pe plajele litoralului se prezintă astfel: 300 persoane de pe plaja Costinești, 50 persoane evacuate de pe plaja Tuzla și 355 persoane de pe plajele din Eforie Nord și Sud, 400 persoane de pe plajele din Mangalia – cordonul Saturn Venus, Cap Aurora”, a precizat DSU.

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„Până în acest moment, au fost evacuate aproximativ 100 de persoane de pe plaja din Sulina, aproximativ 50 de persoane de pe plaja din Sfântu Gheorghe și aproximativ 50 de persoane din zona Gura Portiței. Acțiunile de evacuare în zona Sfântul Gheorghe și Gura Portiței sunt în desfășurare și se află într-o permanentă dinamică”, au mai transmis cei de la DSU.

Evacuările sunt preventive, adică nu este niciun pericol iminent.

O dronă marină a explodat în această dimineaţă în Portul Constanţa. Nu au fost victime, zona a fost izolată, iar persoanele din apropiere au fost evacuate. MApN a transmis că drona s-a autodetonat şi că este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina, fără a preciza proveniența.

Surse oficiale au precizat însă pentru Libertatea că drona este ucraineană și că au mai fost cel puțin 3 identificate și explodate.

Incidentul a avut loc la o săptămână după ce o dronă de tip Geran 2, de provenienţă rusească, s-a prăbuşit pe un bloc din Galaţi, două persoane fiind rănite.

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