În perioada iulie-aprilie a sezonului curent, ponderea Ucrainei în importurile totale de grâu ale Egiptului a crescut la 23%, față de 15% în aceeași perioadă a anului precedent.

Datele arată că importurile de grâu ucrainean aproape s-au dublat, ajungând la 3,3 milioane de tone, comparativ cu 1,7 milioane de tone în sezonul anterior, potrivit Latifundist.

În același timp, Egiptul și-a crescut importurile totale de grâu la 13,9 milioane de tone, de la 11,3 milioane de tone în sezonul precedent, consolidându-și poziția de unul dintre cei mai mari importatori de grâu la nivel global.

Creșterea importurilor din Ucraina a dus la modificarea structurii pieței, unde țara a preluat o parte din cotele anterior deținute de companii din Rusia și Franța.

Schimbarea vine pe fondul reconfigurării fluxurilor comerciale globale de cereale, influențate de contextul geopolitic și de dinamica exporturilor din regiunea Mării Negre.

„Egiptul a crescut importurile de grâu în acest sezon la 13,9 milioane de tone, față de 11,3 milioane de tone în perioada iulie-aprilie a sezonului trecut, în timp ce Ucraina și-a extins cota de piață și a preluat o parte din piața ocupată anterior de companii rusești și franceze”, a declarat Ahmed Elsebai, CEO al Egyptian Swiss Group.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE