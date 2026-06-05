Operațiune de căutare în desfășurare

Prefectul județului Constanța, Adrian Picoiu, spune că numărul dronelor din zonă nu este cunoscut cu exactitate, motiv pentru care au fost ridicate elicoptere pentru monitorizare aeriană extinsă.

Potrivit unor surse Libertatea, până la ora 14:00 au fost explodate 4 drone. Toate sunt de proveniență ucraineană.

Potrivit autorităților, există informații neconfirmate privind mai multe drone maritime în zonă.

Prefectul Adrian Picoiu a declarat că „una a fost detonată în apele internaţionale, nu ştiu exact unde, una a fost cea din portul Constanţa şi ar mai fi trei, rătăcite”, însă a subliniat că aceste date nu sunt confirmate oficial.

Pentru verificarea situației, au fost ridicate mai multe mijloace aeriene de intervenție.

„Am trimis două elicoptere, unul de la Tulcea, Brigada Specială de Aviaţie Blck Hawk şi cel de la SMURD Constanţa pentru a verifica zona marină, să nu mai fie şi alte drone maritime.”, a spus prefectul județului Constanța, pentru Libertatea.

În contextul riscului potențial, autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție și au dispus evacuarea preventivă a zonei portuare pe o rază de un kilometru. De asemenea, la Spitalul Județean Constanța a fost instituit Planul Alb, pentru mobilizarea personalului medical.

„Am hotărat evacuarea unui kilometru zonă costieră în zona portului Constanța.”, a mai spus oficialul.

„S-a activat planul roșu, pentru că nu știam dacă sunt victime sau nu. Pentru prevenție, am hotărât evacuarea unui kilometru zonă costieră în zona portului Constanța. Dar pentru prevenție. A fost ridicat elicopterul Blackhawk de la Tulcea, elicopterul SMURD de la Constanța pentru a identifica dacă mai sunt cu adevărat cele și alte drone maritime.”, a subliniat Adrian Picoiu.

„Momentan nu e nicio victimă, noi am activat planul roşu de intervenţie, să prevenim, nu ştiam ce s-a întâmplat, ulterior nu a fost nicio victimă confirmată”, a precizat prefectul.

O hală aparținând Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) a fost distrusă în urma deflagrației, dar și o remorcherul Hercules.

Elicopterele survolează zona

Elicopterele continuă survolarea zonei costiere pentru a identifica eventuale alte dispozitive.

„A fost o singură dronă, există posibilitatea să mai fie încă trei. Dar există o posibilitate. Nu avem o certitudine. Pentru prevenție, încă două, trei ore o să survolăm.”

Prefectul a explicat că operațiunea este una preventivă și poate dura mai multe ore: „Dar zboară, într-o oră două sperăm să survoleze toată zona, pentru a putea stinge planul roşu de intervenţie.”

O drona maritimă a fost descoperită vineri, 5 iunie 2026, dimineață în curtea ARSVOM. În zona de coastă, aproape de sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. Drona marină a fost descoperită în cursul dimineții, aceasta ar fi fost prinsă în barierele antipoluare.

Surse din MApN au confirmat pentru Libertatea că drona maritimă care a explodat în Portul Constanța este ucraineană.

La fața locului au intervenit specialiști din cadrul Serviciului Român de Informații (SRI), precum și reprezentanți ai Ministerului Apărării Naționale (MApN).

În jurul orei 10:30, drona a explodat în Portul Constanța, fără a produce victime.

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