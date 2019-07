Oana Cârmaciu, care și-a făcut intrarea în showbiz cu rolul dintr-un alt serial, „Atletico Textila” (PRO TV), și cu videoclipurile lui Carlas Dreams, și-a făcut concediul pe repede-înainte. Luni va fi deja înapoi pe platourile de filmare.

„Ca destinație am ales Costa Brava, unde am stat 6 zile, iar alte 5 zile le-am petrecut în Barcelona. În fiecare zi am descoperit un oraș ori un loc nou, pentru că o dată ajunsă acolo, am hotărât să închiriez o mașină și să profit de împrejurimile destinațiilor alese”, ne-a povestit ea.

Oana Cârmaciu și-a petrecut vacanța de vară în Spania

S-a aventurat pe stânci echipată necorespunzător

Dornică să descopere priveliști de vis, actrița a mers pe un traseu inedit, care a meritat totuși osteneala depusă: „Am făcut scuba diving, însă cea mai mare aventură am trăit-o în Tossa de Mar, un orășel-cetate cu fortificații care avea un golf superb! Acolo am îndrăznit să urc timp de o oră un perete de stânci, desculță, în costum de baie. Am ajuns la o înălțume de 12 m de mare, cu o priveliște frumoasă. A fost o experiență palpitantă, având în vedere că nu eram echipată”.

Oana Cârmaciu este protagonista serialului „Sacrificiu”, care va începe din toamnă la Pro TV

Oana și-a încheiat vacanța în Barcelona, unde a luat la pas străzile, bucurându-se de plimbări lungi.

