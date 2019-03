Invitată la „Refresh by Oana Turcu”, emisiune difuzată astăzi, începând cu ora 15.45, la Antena Stars, Virginia Rogin, actrița din „Fructul Oprit”, explică faptul că fiul îi este un prieten de nădejde.

„Fiul meu este marele meu prieten şi, înainte de a deveni marele meu prieten, a fost micul meu prieten. Tatăl lui a murit când el a avut 14 ani și practic l-am crescut singură. Eu nu am nicio rudă în Bucureşti, toate rudele mele sunt în Moldova și nu e ușor. I-am fost și mamă și tată. Spun deseori că nu am avut noroc la bărbaţi, dar am avut noroc la copil. Ceea ce, până la urmă, e esenţial, că poți să ai toate bogăţiile din lume, poţi să ai totul, dacă nu îți este bine copilul, nu ești împlinit tu, că noi ne împlinim în primul rând prin copiii noștri. Dacă ei nu sunt bine, nu îți aduc bucuria lucrului împlinit, tu ești sărac! Ceva în interiorul tău este văduvit. Până la urmă, bărbații trec și vin, dar copilul este al tău”, spune Virginia Rogin, potrivit Spynews.

Citește și

„Dorm într-o școală distrusă de uragan”. Prima parte a jurnalului pe care îl ține în Libertatea Andrei Crețu, românul plecat voluntar să refacă locuințele afectate de uraganele din Caraibe