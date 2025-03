Finala Power Couple România 2025 și-a desemnat câștigătorii: Robert Tudor și Elena. După două luni de competiție în Malta, Dani Oțil a anunțat aseară că DOC și Anca sunt pe locul trei în marea finală, urmați de Giulia Anghelescu și Vlad Huidu. Așadar, Robert Tudor și Elena au câștigat Power Couple, sezonul 2.

În emisiunea filmată în Malta, cuplul a dovedit pe tot parcursul probelor că sunt cu adevărat o echipă, că se înțeleg atât în situațiile plăcute, cât și în momentele stresante. Cu toate acestea, unii dintre fanii emisiunii nu îi consideră pe Robert Tudor și Elena cuplul câștigător. Pe pagina oficială de Facebook a show-ului au fost lansate mai multe acuzații la adresa Antena 1.

Unii fani au susținut că Robert Tudor și Elena nu au dovedit că sunt un cuplu puternic, în timp ce alții au acuzat Antena 1 că au dat premiul „angajatului” Robert Tudor. „Ați dat marele premiu de la Asia Expres lui Nicolai de la Neața..la Power Couple lui Magicianul de la Neața. Prea mare coincidența! 🤣🤣 Show-urile sunt câștigate de angajații Antena…trist!”, a scris cineva.

„Îmi pare rău, dar nu meritau…tot concursul au fost mediocri, de 3 ori la eliminare și în ultima fază ce bine s-au descurcat ei și ce calmi au fost…meritau Giulia și Vlad sau Bella și soțul ei până și doc și Anca care au făcut atâtea probe, dar nu ei”, a fost de părere alt fan.

Altcineva a fost de părere că Robert Tudor și Elena au meritat să câștiga. „Pentru cei cârcotași, vorbiți în necunoștință de cauza! Recunosc că mi-aș fi dorit să câștige Giulia cu soțul, dar să recunoaștem că armonia cuplului Magi și Elena a existat mereu și fără ceartă, fără tensiuni! Și…încă ceva, dacă chiar era pe aranjament, pentru cei care nu știu, Dani este prieten bun cu cuplu Giulia și Huidu! Felicitări câștigătorilor!🎉❤️”.

Chiar dacă au curs mesajele de felicitare, Robert Tudor și Elena nu au fost lipsiți de critiți. „Penibil…. Din nou au câștigat cei mai slabi din competiție, mă rog printre cei mai slabi. Să câștige echipa care renunța la a mai face o proba numai pentru a putea să bea apă că gâtul era uscat. Giulia și Vlad meritau cel mai mult. Chiar și Anca și Doc meritau…. Dha”.

Ce vor face cu marele premiu Robert Tudor și Elena

Înainte de mare finală, ei au dezvăluit și ce ar face cu premiul cel mare de la Power Couple România, sezonul 2 dacă ar fi cuplul câștigător. Aseară, ei au fost desemnați învingători.

„Trofeul îl vom așeza într-un loc unde să-l vedem zi de zi, ca să ne amintim de această experiență incredibilă. Iar premiul financiar îl vom investi în educația copiilor noștri, pentru că viitorul lor este cea mai importantă investiție pe care o putem face”, a spus Robert Tudor pentru a1.ro.

Tot el a spus și ce a descoperit la soția lui pe parcursul competiției. „Am descoperit cât de puternică este Elena. Știam că este o femeie extraordinară, dar aici am văzut-o în situații extreme, luptând, găsind soluții și depășindu-și limitele. În viața de zi cu zi nu avem ocazia să trecem prin astfel de probe, așa că această competiție ne-a arătat laturi ale noastre pe care nu le mai văzusem. Am realizat că, indiferent de cât de grea este o situație, ne putem baza unul pe celălalt”.

Iar Elena a adăugat: „Am descoperit cât de mult putem crește împreună, chiar și în momentele în care am simțit că nu mai putem. Au fost probe la care am renunțat, dar și momente în care am reușit să ne depășim limitele.

L-am văzut pe Robert luptând cu o determinare incredibilă, dar și susținându-mă atunci când îmi era greu. Am realizat că nu e nevoie să câștigi fiecare luptă ca să fii puternic – uneori, forța stă și în deciziile asumate, în încrederea pe care o ai în partenerul tău și în felul în care treci peste orice împreună”.

Ce au declarat Robert Tudor și Elena înainte de începutul emisiunii

Iubit de public pentru starea de bine pe care o aduce cu fiecare apariție, magicianul Robert Tudor spunea că vrea să le ofere telespectatorilor și o altă latură, de această dată, alături de Elena Tudor, soția lui. „Pentru mine, acest show este mai mult decât o simplă competiție – este o oportunitate de a arăta lumii cât de puternică este legătura noastră. Magia nu este doar pe scenă, ci și în relația noastră, iar Power Couple ne va da șansa să demonstrăm că împreună putem depăși orice obstacol”, declara artistul, înainte de începerea filmărilor.

Soția lui l-a completat: „Întotdeauna am crezut că o relație de cuplu puternică se bazează pe încredere, colaborare și curajul de a ieși din zona de confort împreună. Am vrut să-mi susțin soțul în această aventură, mai ales că, fiind magician, el e obișnuit să impresioneze și să surprindă prin numere de iluzionism, dar știu că adevărata magie dintre noi vine din legătura noastră”.

