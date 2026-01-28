„Rămân convins că un regim care își poate menține puterea doar recurgând la violență și teroare împotriva propriului popor are zilele numărate”, a declarat Friedrich Merz în cadrul unei conferințe de presă, la Berlin, cu omologul său român Ilie Bolojan.

„Ar putea fi o chestiune de săptămâni”, a adăugat cancelarul german.

„Acest regim nu are legitimitate pentru a guverna” Iranul, a subliniat Merz, reiterând apelul Italiei de a include Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (CGRI) din Iran pe lista UE cu organizații teroriste.

Antonio Tajani, ministrul de externe al Italiei, va face această propunere joi colegilor săi din UE, menționează AFP.

Potrivit lui Mez, „mai există încă una sau două țări ale UE care nu sunt pregătite” pentru această măsură.

Friedrich Merz a făcut aceste declarații la scurt timp după ce președintele american Donald Trump a avertizat regimul de la Teheran că „timpul se scurge” din cauza refuzului de a negocia un acord asupra programului său nuclear.

Cel de-al 47-lea președinte al Statelor Unite a reiterat că o forță militară navală puternică se îndreaptă spre Iran, în condițiile în care portavionul american USS Abraham Lincoln şi grupul său aeronaval au ajuns în Orientul Mijlociu.

