Început de lună cu ger siberian

Luna debutează cu o răcire accentuată, cauzată de o masă de aer foarte rece venită dinspre Câmpia Rusă. Până în jurul datei de 4 februarie, vremea va fi deosebit de rece în estul, sudul și centrul țării.

”Februarie păstrează multe din caracteristicile lunii anterioare, mai ales că pătrunderile maselor de aer rece dinspre nordul, nord-estul sau nord-vestul continentului european sunt frecvente, iar staţionarea lor determină, de cele mai multe ori, ca temperaturile să fie la fel de scăzute ca în prima lună a anului şi gerurile (temperaturi sub -10 grade) să fie la fel de aspre”, transmite ANM.

Meteorologii explică faptul că vor fi, totuşi, şi perioade cu un regim termic primăvăratic (valori mult mai ridicate decât mediile climatologice).

„În concluzie, putem afima că luna februarie poate fi o lună a contrastelor termice”, a transmis ANM.

Specialiştii explică faptul că luna februarie va debuta cu o răcire a vremii (ca urmare a revenirii şi extinderii unui mase de aer foarte rece dinspre Câmpia Rusă peste estul Europei).

Încălzire treptată după prima săptămână

După acest episod rece, un val de aer mai cald va cuprinde România. Prognozele indică o creștere a temperaturilor până la valori normale pentru această perioadă sau chiar mai ridicate, fenomenul fiind mai accentuat în regiunile vestice.

Pentru intervalul 9-23 februarie, modelele meteorologice estimează temperaturi și cantități de precipitații ușor peste mediile obișnuite.

Totuși, specialiștii avertizează că aceste medii săptămânale nu pot surprinde fenomenele extreme de scurtă durată, precum viscolele, vântul puternic sau răcirile bruște, care pot apărea oricând.

Luna februarie devine tot mai caldă

Meteorologii notează o tendință clară de încălzire a acestei luni după anul 2000, pusă pe seama schimbărilor climatice.

De exemplu, februarie 2024 a fost cea mai caldă lună februarie din istoria măsurătorilor, cu o abatere de +6 grade față de normal.

Recordul absolut de temperatură pentru această lună rămâne cel de 26,0 grade Celsius, înregistrat pe 16 februarie 2016 la Pătârlagele (egalând recordul din 1995 de la Medgidia).

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE