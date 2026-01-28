Atunci când a văzut ce trebuie să facă, Adda a spus că nu face proba, în timp ce soțul ei a încurajat-o să urce în mașină.

Adda a recunoscut de mai multe ori că are teamă de înălțime, iar proba fetelor a presupus ca ele să curețe o mașină, la 24 de metri înălțime. Artista a răbufnit.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

„Nu mă pui tu, că oricum e decizia mea. Tu ai avut de sărit ieri într-o pisicină (…), adică pe bune, nu e termen de comparație (…) Mulțumesc că mă susții, că ești alături de mine și că mă înțelegi. Tu ești sănătos la cap? (n.r. – îi spune lui Cătălin Rizea) (…) Plecăm acasă și asta este, îmi asum. Nu pot să fac. Fac atac de panică fără să fac proba (…) Ar trebui să fii alături de mine”, i-a spus Adda la Power Couple, lui Cătălin Rizea.

De asemenea, Luiza, soția lui Cătălin Zmărăndescu a renunțat la probă și ea având aceeași problemă, frica de înălțime. Concurenta a vorbit într-o ediție trecută despre frica ei de înălțime și despre faptul că a încercat în trecut să o depășească.

„Până la urmă, înălțimea e frumoasă, dar nu e pentru oricine (…) Nici nu mă interesa cât a investit. M-a cuprins panica de tot”, a declarat Luiza Zmărăndescu, la Power Couple.

Nu este prima oară când Adda cedează nervos la TV. Artista și soțul ei au participat în urmă cu ceva timp, la Asia Express, unde a intrat în conflict cu Cătălin, de mai multe ori, iar gestul ei a fost dur criticat de telespectatori.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE