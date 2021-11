Și artiștii din showbiz au temeri la fel ca oricare, nu doar emoții în stare pură. Adda, 29 de ani, i-a povestit lui Damian Drăghici, în cadrul podcast-ului acestuia din online, faptul că sunt diverse detalii care o sperie, povestind cum își vindecă aceste angoase. Totodată, i s-a destăinuit artistului și a dezvăluit fanilor săi faptul că a demarat un proiect de suflet, o carte despre viața și cariera ei!

”Încă mă caut”

”Cine sunt? Eu sunt Adda ”Balada”. Aș minți dacă aș spune cine sunt, încă mă caut. Am crezut acum câțiva ani că știu cine sunt, dar eram un haos ambulant. Nu știu cine sunt în totalitate, dar știu ce vreau! Îmi place să cred că sunt reală, poate în anumite m-am cenzurat și am împachetat tot, cu fundiță roz, ca să nu enervez pe alții. În proporții de 85-90 la sută sunt Adda peste tot, când o să aflu cine sunt, o să fiu sută la sută eu”, a mărturisit mureșeanca, al cărui nume real este Ada Alexandra Moldovan.

Frica de întuneric și de insecte

Adda a fost dezinvoltă în cadrul interviului, a oferit fanilor multe detalii din viața sa. ”Mi-e frică de întuneric, mi-e frică de oameni, am avut multe experiențe neplăcute, nu pot avea încredere oarbă, mi-e frică de insecte, mi-e frică să merg singură pe stradă. Îmi fac viața mai palpitantă și mai amuzantă, apoi îmi dau seama cât la sută e frica justificată și cât inventată. Știu să mă bucur, de exemplu, cu copilul meu (n.red Alex, 5 ani), mă emoționez și dacă desenează un triunghi galben. Dacă e vorba de carieră, nu știu să mă bucur cu adevărat. Pun presiune pe mine, am așteptări prea mari de la mine și de la ceilalți. Scopul meu este să fac muzică pentru oameni, poate să-i vindec, uneori”, s-a confesat cântăreața.

”Suntem prea editate”

Nu este mândră de dependența de nicotină, încearcă să se lase de fumat, mai ales că i-a reușit cu ciocolata. Totodată, frumoasa artistă a criticat imaginea photoshop-ată pe care și-o creează vedetele din showbiz. ”Suntem prea editate toate, chiar și eu folosesc, dar nu pun filtre d-alea… Acopăr o chestie de bun simț, cearcăne, coșuri. Trebuie să fii supernemulțumit de tine să te editezi în halul ăla. Noi suntem un produs care vinde, dar nu suntem chiar așa. Nu trebuie să fii perfect! M-am pozat și fața plină de acnee, că așa sunt eu, iar oamenii au apreciat fotografiile. Eu cred că ne vom întoarce la natural, deși acum se vinde bine imaginea.

Toată lumea vrea să fie vedetă, acum. O chestie bună cu influencăreala, dar câți or să mai facă bani toți?! Sunt doar câțiva buni. Copiii sunt foarte bulversați de ce urmează, chiar mi-e frică de asta. Am și eu copil, vreau să-l îndrum atât de bine încât să-și dea seama singur ce vrea să facă în viață. Să nu se trezească la 18-19 ani că-l bate vântul din toate direcțiile”, a explicat ardeleanca.

Cum își vede viitorul

Întrebată cum se vede peste alți cinci ani, cântăreața și-a expus proiectele: ”Mă văd cu doi copii, deci cu încă unul, tot cu Cătă, pe care-l iubesc enorm, mă văd la căsuța noastră pe care sper s-o terminăm cât mai repede. Plus încă 5 evergreen-uri în palmares. Și vă spun acum în premieră: să închei cartea pe care am început s-o scriu, mai mult și cu volumul doi, terminat”.

