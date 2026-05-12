În ciuda aparențelor, Rux este asemenea multor femei care visează încă de mici la rochia de mireasă și vizualizează momentul când va păși în fața altarului. Influencerul știe cum vor arăta rochiile pe care le va purta în ziua cea mare, visând la creații spectaculoase. Nici nu concepe să facă vreun compromis când vine vorba de apariția ei, de aceea îi transmite viitorului soț că trebuie să aibă banii pregătiți, căci modelele alese de ea nu sunt deloc ieftine.

„Eu o să mă mărit. Mă văd mireasă. Deja știu rochiile, știu tot. Nu o să îmi fac rochiile. E un designer scump, dar ăla (n.r. – soțul) o să-mi dea banii. Deci viitorul soț trebuie să știe că rochia de mireasă este vreo 20.000-30.000 de euro. Mi-aș face eu rochia de mireasă, dar nu găsesc materialele alea. Vreau dantelă din aia fină, cu mărgeluțe fine. Nu vreau dantelă din aia ieftină, să pară sărăcie, perdea. La dantele este foarte periculos detaliu. Dantela albă poate să fie mișto sau perdea. Nu vă jucați. Mă văd mireasă cu două rochii chiar”, a povestit Rux amuzată la „Dincolo de copertă”.

Este adepta căsătoriei, însă nu vrea să se transforme într-o casnică, ci dorește să continue cariera din online sau chiar să se îndrepte către un alt domeniu. Influencerița spune că are norocul să atragă bărbați care îi respectă independența și nu doresc o femeie care să le facă ciorbă de perișoare și să calce cămăși toată ziua.

„Un fost iubit m-a întrebat ce fac cu Instagramul după ce ne căsătorim? Nu m-a cerut, erau doar discuții. I-am zis că o să postez în continuare pentru că este jobul meu. Din fericire atrag numai bărbați care nu vor să fiu casnică. Toți îmi spun că speră că nu fac de mâncare, curățenie toată ziua”, ne-a declarat Rux.

A ținut să precizeze faptul că în relații are o latură complet diferită de cea pe care o afișează în online. Deși este feministă și consideră că femeile au dreptul să facă lucruri mărețe, atunci când trăiește cu un bărbat nu vrea să-și stopeze masculinitatea.

„O latură pe care nu am arătat-o pe internet și multora, știu doar bărbații cu care am fost. Când suntem singure avem nevoie să fim independente ca să trăim. Dacă ești singură cine îți plătește piața și facturile? Tu. Deci eu când sunt singură sunt independentă. Când sunt cu un bărbat nu mai sunt independentă. Eu sunt foarte cute și docilă când sunt cu un bărbat pentru că știu că așa cum te porți cu un om, așa se poartă și el cu tine. E normal să ne respectăm reciproc, să comunicăm. Nu vreau ca eu să fiu «nebună», dar el să nu facă nimic”, a mai completat influencerul.

Tot în cadrul aceleași emisiuni, Rux a vorbit deschis și despre gelozie, mărturisind că are momente în care face „crize”, dar că încearcă să își controleze reacțiile.

„Sunt și geloasă, doar că mă abțin. Mai ales acum că sunt faimoasă mi se pare așa penibil să fiu geloasă pe altă femeie. Ca și cum «aia nu e ca mine» și să arăt eu că sunt supărată pe aia, pe care poate eu o consider inferioară. Dar fac acasă crize, dar cred că sunt amuzantă când fac crize pentru că, cel puțin iubiții mei, toți râdeau când se uitau la mine. Cred că își imaginează că sunt un șoarece crizat, isteric. Nu știu. Nu suport când este cu mine să se uite în jur sau la alte fete. Sunt ca un bărbat. În schimb nu umblu niciodată în telefonul partenerului. Dar știi de ce nu umblu? Pentru că eu îmi cresc singură anxietatea foarte repede. Adică mie dacă îmi spui că mâine plouă, dar eu știam că nu trebuie să plouă, mi-ai stricat tot feng shui-ul. Mă agit singură. Deci nu caut niciodată lucruri care știu că m-ar agita degeaba”, a mai completat Rux la emisiunea „Dincolo de copertă”.

