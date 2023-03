„Dacă nu sunt cuplu cu bărbatumiu, e foarte bine!”, a glumit ADDA atunci când a vorbit despre participarea în cel mai nou sezon Te cunosc de undeva!.

„Am mari emoţii, când urc în lift, am senzaţia că am uitat tot, mai ales că sunt o persoană foarte competitivă, de fel. Partenerul meu, pe care îl voi prezenta simplu, stand up artistul, e un om foarte, foarte fain, un tip foarte amuzant.

Îl ştiam de pe TikTok şi am avut plăcerea să descopăr un om bun, sufletist, cu care cu siguranţă voi face super echipă. Faptul că pornesc la drum alături de un comedian mi se pare un avantaj!”, a mai dezbăluit ADDA. La rândul lui, artistul alături de care va concura declară:

„Nu mă cunoşteam cu ADDA, o ştiam doar de la Asia Express şi o apreciez pentru vocea şi talentul ei. Trebuie să recunosc că am mari emoţii pentru interpretare, pentru că atunci când cânţi cu cineva care o face foarte bine, nu vrei să dezamăgeşti. O să îmi fie greu să mă epilez, deşi îmi plac travestiurile, îmi place să imit. Şi mai cred că cel mai greu îmi va fi să renunţ la barbă. Va fi o călătorie interesantă!”, a mai spus artistul stand up.

Alături de ei, pe scena transforming show-ului de la Antena 1 vor evolua în acest sezon şi Codruţa Filip şi cel supranumit Inima petrecerii.

„Am primit cu mare bucurie şi cu multă emoţie propunerea de a participa în acest sezon Te cunosc de undeva! Nu mi-e teamă de canto, ci mi-e teamă de acest pachet complet pe care trebuie să îl parcurgi pentru fiecare transformare. Singura mea temere este că nu voi putea să intru cu totul în personaj, de fiecare dată.

Şi mai ştiu că nu funcţionez bine atunci când sunt stressată, aşa că aici va trebui să mai lucrez eu puţin. În rest, abia aşteptăm să începem, mă bazez mult pe partenerul meu, pe care l-am informat deja că vom repeta non-stop, pentru că vrem în primul rând să fim noi pe deplin mulţumiţi şi totodată să evoluăm de la gală la gală!”.

La rândul lui, acesta a declarat: „Show-ul ăsta vine cu o provocare imensă pentru mine: mă va scoate total din zona de confort. Ştiu foarte bine formatul, dar mai ştiu şi că nu mă voi lua aşa în serios, cum ştiu că o va face partenera mea, care este o fire foarte competitivă. Eu sunt omul momentului, bucuros că a pornit la drum în această aventură şi abia aştept să ne descopere şi telespectatorii!”.

