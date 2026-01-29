Cel de-al treilea sezon Power Couple este unul legendar, aducând concurenților unele dintre cele mai dure provocări la care s-ar fi putut gândi sau pe care nici nu le-ar fi putut previziona! Pentru Adda și Cătălin Rizea, soțul ei, unele probe s-au dovedit a fi destul de dificile, încât au și renunțat.

A treia eliminare de la Power Couple 2026

La una dintre probe, fetele erau nevoite să spele o mașină suspendată la 24 de metri înălțime. Adda, care se teme de înălțime, a intrat în probă convinsă că va fi ceva legat de apă, însă când a văzut platforma ridicată la zeci de metri, a cedat. S-a certat cu soțul ei, iar mai apoi a renunțat la probă, care a avut consecințe grave pentru parcursul lor în competiție.

Cuplul a pierdut toți banii acumulați până atunci, rămânând cu doar un euro în cont. Această situație i-a trimis direct pe lista de eliminare, iar votul final a consfințit ieșirea cuplului din competiție. Luiza și Cătălin Zmărăndescu au fost salvați încă o dată de la eliminare, iar Adda și Cătălin Rizea au fost eliminați de la Power Couple 2026.

După difuzarea momentului la Antena 1, Adda a transmis un mesaj pe Facebook: „1️⃣ Regulamentul jocului îți permite să refuzi probe. Riști eliminarea! Asumat! 🙂 2️⃣ Ne-am asumat riscul. 🪚 3️⃣ Am ajuns la eliminare. 🔫 4️⃣ Am plecat. ✈️ 5️⃣ Am ajuns acasă. 🏡 6️⃣ I-am făcut surpriză lui Alex de ziua lui. 🎂 Nu i-am spus că venim! 7️⃣ Ari și Mitzuu ne-au fost alături ❤️ 8️⃣ Viața e frumoasă! 🥳

Când o să fim bătrâni și o să ne retragem la căsuța noastră, de pe malul mării din Grecia, o să le povestim nepoților că, în 2025, când eram tineri, rebeli și nebuni, am căzut în gol de la 24 de m, în timp ce pomeneam sfinți, arhangheli și pe Michael Jakson!

Mulțumim Power Couple pentru experiență, amintiri unice și lecții despre iubire, compasiune, curaj dar și ❗️ACCEPTAREA LIMITELOR❗️ «Îți arăt că poooooot” – Uneori e perfect și normal și dacă NU poți! 🥰 NU ai nimic de demonstrat nimănui, dacă la tine în suflet e liniște. Ne-am gândit dacă să spunem mai multe, dar nu are sens. Faptul că știm noi e suficient! ❤️ Nu mai există doi ca noi, dar suntem sincer și sinceri ai voștri. Vă pupăm! Adda și Cătălin Rizea”.

Câți bani ar fi câștigat la Power Couple 2026

Conform Cancan, Adda și Cătălin ar fi primit 5.000 de euro pentru fiecare stage, adică pentru fiecare săptămână completă petrecută în competiție. Având în vedere că au rezistat patru săptămâni, cei doi au părăsit competiţia cu 20.000 de euro.

