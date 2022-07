„Hai să vă zic un banc. Ieri am plecat la 6 dimineața. Eu la Jimbolia și Cătă la Constanța. Eu am avut concert și el a avut eveniment.

A făcut vreo 200 de burgeri pe plaja. Well, după concert eu am fugit la Timișoara la aeroport să mă întorc în București la o nuntă. Cată a venit dupa evenimentul lui, in Bucuresti să mă ia de la aeroport și să mă ducă la nuntă unde am stat până la 4 dimineața.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Băieții au rămas în Jimbolia să doarmă dar și ei sunt acum în drum spre Roman, unde tre sa ajungem și noi(sper ca nu peste vreo 2 săptămâni avand în vedere că suntem cu trenul). Ca să ne ia și să ne duca în Războieni Neamț, unde cântam diseară.

Nici eu, nici Cătă nu suntem în stare să conducem, pentru că sincer, suntem efectiv rupți de oboseală, iar porumbelul voiajor nu era disponibil. Așa că, ne-am luat “belet” la clasa 1 cica. E ceva rau. Mie imi vine să sar din tren. Mă simt că în Asia Express varianta românească. La noapte trebuie să ne întoarcem în București, dar cu duba. să trăiesti duba!

Nu mai zic nimic de rău niciodată despre tine. Promit! Tagadam tagaram și nu-s vreo fițoasa. Chiar nu sunt. Dar nu am fost de 12 ani cu trenul și constat că nu s-a schimbat nimic. Mă uitam acum la Cătă și radeam prin măști că efectiv ziua de azi e un banc”, a scris Adda pe Facebook.

