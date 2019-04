Adela Popescu, despre cea mai controversată poză publicată pe Instagram

Adela a explicat de ce a fost nevoită să ajungă la salon, împreună cu cei doi băieți ai săi. „Cred că doar când am născut am facut mai multe like-uri. Fix așa e viața mea, ca în poză, dar asta pentru că noi am ales să fim foarte prezenți în viața copiilor, a fost o alegere, pur și simplu. Eu l-am alăptat pe Alexandru până la un an și 11 luni, pe cel mic îl alăptez în continuare, vreau să petrec cât mai mult timp cu ei si atunci îmi selectez foarte mult evenimentele. Dar sunt momente, cum a fost atunci la manichiură, când mama mea nu era disponibilă – căci ea ne ajută – mama lui Radu își rupsese piciorul, Radu avea nu știu ce treabă și l-a luat el pe Alexandru, iar eu am rămas cu cel mic cu programarea făcută. Dacă nu mă duceam cine știe când mai apucam’, a explicat Adela pentru viva.ro, completând că au fost și voci care au criticat-o cu mesajul ‘vai, pleci cu copilul după tine la saloanele de înfrumusețare”.

