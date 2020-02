Adela Popescu îl serbează pe Radu Vâlcan în același loc în care au trăit primii fiori ai iubirii. Vacanță romantică la Roma… doar cu unul dintre copii!

De Andreea Romaniuc Archip,

Libertatea: Adela, tu și Radu ce schimbări ati fost nevoiți să faceți în viața de familie de când ați devenit părinți?

Adela Popescu: Sincer, n-am schimbat foarte multe obiceiuri din cele pe care le aveam înainte de copii. Avem deseori senzația că nu o să mai avem niciodată timp liber și cel mai recent moment de genul, dar si destul de stresant a fost chiar în vacanta pe care am avut-o în Sri Lanka. La o săptămână după ce ne-am mutat de la prima cazare, am luat-o spre munte, ne-a fost atât de greu, încât am vrut să schimbăm biletele de avion și să ne întoarcem. Este destul de complicat cu doi copii mici, cu multe nevoi și să încerci să faci genul de vacanță pe care îl aveai înainte de avea copii. Noi aici cred că am greșit și ne-am ajustat cumva așteptările, dar ne-am gândit că, dacă tot zburăm așa departe să merite. Că, dacă am fi vrut să mergem la un resort, am fi ales Turcia, Dubai, care sunt și mult mai aproape. Deci, da, aici am greșit și da, ne-a fost foarte complicat. Radu este un tată excepțional și foarte implicat, însă este bărbat și bărbații nu sunt făcuți să îndeplinească atâtea task-uri în același timp. Nu știu cum suntem noi, mamele, de reușim să și gătim, să dăm și cu aspiratorul, să le dăm și activități copiilor astfel încât să stea cuminți. Concluzia: a fost destul de complicat, dar, ca de obicei, am scos-o la capăt și adevărata vacanță a început când ne-am întors acasă.

Luna februarie e denumită și luna iubirii. Ce planuri aveți de Valentines Day sau de Dragobete?

De Valentines Day nu facem nimic, cred că nu facem nimic. De ziua lui Radu, pe 8 februarie, suntem la Roma. De ce la Roma? Pentru că este primul oraș vizitat împreună chiar de ziua mea, când am început noi relația, acum nouă ani, și am vrut să revenim. Vrem să luăm cina de ziua lui chiar la restaurantul la care am mâncat și de ziua mea. Până ieri eram pregătiți să mergem doar noi doi, între timp ne-am hotărât să îl luăm totuși și pe Alexandru. Pentru că ne-am dat seama că pentru el este foarte important, mai ales de când a apărut și frățiorul lui, să fie trei zile cu ambii părinți și să ne ocupăm doar de el. Cred că e foarte important pentru Alexandru să știe că ne are, uneori, și doar pentru el. Așadar, Andrei a rămas cu mamaie două zile. Eu nu îmi doresc să întrerup alăptarea, așa că voi face ce fac mamele, știu ele ce trebuie făcut în sitauația asta, astfel încât să nu pierd laptele și să continui procesul acesta după întoarcere. Sperăm să fie liniștit, să doarmă bine ca să prindem curaj să mai plecăm și altă dată.

În armonia mariajului vostru, contează faptul că Radu este mai mare ca vârstă, mai matur?

Este mai matur și sunt într-adevăr anumite aspecte unde chiar învăț de la el zi de zi, dar tot el îmi mărturisește că a învățat o grămadă de lucruri de la mine, chiar dacă sunt mai micuță. Sigur că “bătrânețea” lui (râde) se simte, este mult mai experimentat.

Recent ai declarat război kilogramelor în plus. La ce greutate ți-ai propus să ajungi?

Eu am acum cu 3-4 kg mai mult decât înainte să rămân însărcinată. Cel mai bine mă simt la 53 kg și acum am undeva pe la 57 kg. Ar fi ideal să am în minus cu 4 kg, dar, de exemplu, soțul meu este foarte mulțumit să fiu mai împănată, cum zice el. Dar, mă rog, o să mai slăbesc. Mi-am propus să nu mă privez de la mâncare, însă am să fiu atentă la ce mănânc și să fac sport. Sportul accelerează un pic metabolismul, arderile și atunci nu cred că o să fie foarte complicat să dau jos… Deși cu aceste 3 kg mă chinui să le dau jos de mult timp și nu reușesc. Am apelat la un nutriționist și intenționez să merg și la niște tratamente pentru fermitatea pielii, ajută în scăderea în centimetri și voi continua să fac și pilates.