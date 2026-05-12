De la olimpic internațional la cercetător în AI

„MIT-ul are undeva pe la 5.000 de studenți undergrad și români avem undeva pe la 6 studenți români pentru undergrad și majoritatea sunt de la ICHB”, povestește Ionel Chiosa în cadrul unui interviu pentru Alumni României.

Rata de admitere pentru studenții internaționali la MIT este extrem de scăzută, sub 2%, ceea ce face ca prezența studenților români să fie o performanță academică remarcabilă. 

Ionel Chiosa și-a început drumul academic în Onești, unde a urmat școala generală, iar apoi a ajuns la Liceul Internațional de Informatică din București (ICHB), instituție care i-a schimbat complet parcursul profesional.

La 15 ani, Ionel s-a mutat la București pentru a studia la ICHB, iar în 2021 a fost admis la MIT.

„În timpul liceului am luat două medalii de aur, una la Olimpiada Europeană de Fizică, alta la TUYMAADA, două medalii de argint, la Europeană de Fizică și Internațională de Fizică din Israel și am luat și o medalie de bronz la Olimpiada Asiatică de Fizică din Australia”, spune tânărul.

La Olimpiada Internațională de Fizică din Israel, 2019, Ionel a luat o medalie de argint Foto: Ministerul Educației

Performanțele la olimpiadele internaționale i-au deschis drumul către MIT, unde a fost admis în 2021, după un gap year în perioada pandemiei. Massachusetts Institute of Technology (MIT) este pe primul loc în clasamentul QS al celor mai bune 10 universități din lume.

„La MIT am studiat Matematică și Inteligență Artificială, am terminat undergradul și acum fac master tot la MIT pe Inteligență Artificială.”

„Fără ICHB mi-ar fi fost mult mai greu să ajung la MIT”

Ionel vorbește deschis despre rolul mentorilor și al mediului competitiv din liceu în succesul său academic.

„Cel mai important e că fără ICHB mi-ar fi fost mult, mult mai greu să ajung să particip la olimpiadele internaționale, care după m-au ajutat să ajung la MIT”, afirmă el.

Ionel Emilian Chiosa a primit și premiul special Best Creative Solution, la Olimpiada Internaţională de Fizică – 2019 Foto: Ministerul Educației

„Sunt destul de mândru de medaliile pe care le-am câștigat la olimpiadele internaționale din liceu.”

Tânărul le menționează în mod special pe profesoarele Rodica Ionescu și Delia Davidescu, despre care spune că au avut un impact major asupra dezvoltării sale.

„Mentorii pe care i-am avut acolo, colectivul, mă forțau și pe mine să evaluez care sunt chestiile care chiar îmi pasă și cum pot să mă mișc în direcția aia cel mai eficient.”, povestește Ionel.

„În primul an simțeam că am foarte multă libertate pe care o voiam când eram acasă. Am avut noroc că ai mei colegi de cameră să fie foarte ambițioși și ne motivam unul pe altul.”

ICHB, liceul care formează olimpici internaționali

Liceul Internațional de Informatică din București (ICHB) este una dintre instituțiile private de elită din România, cunoscută pentru rezultatele obținute la olimpiadele internaționale de matematică, fizică și informatică.

„Liceul Teoretic Internațional de Informatică București a fost înființat în anul 1995 de către Lumina Instituții de Învățământ și este o instituție de învățământ privată, acreditată de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și care urmează curriculum-ul național de învățământ.”, se precizează pe site-ul instituției de învățământ.

De-a lungul anilor, elevii liceului au câștigat zeci de medalii la competiții mondiale și au fost admiși la universități de top precum MIT, Harvard, Stanford sau Cambridge.

Taxa de școlarizare pentru anul școlar 2026-2027 este de 9,950 €, iar taxa de înscriere de 1000 de euro, potrivit site-ului instituției.

A renunțat la matematică pentru Inteligență Artificială

La începutul facultății, Ionel era hotărât să urmeze o carieră în matematică. Totul s-a schimbat însă în 2022, odată cu explozia fenomenului ChatGPT și dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale.

„În 2022, când eram anul 2 și a apărut ChatGPT, atunci am realizat că ar trebui să mă concentrez mai mult pe inteligență artificială.”

În prezent, acesta urmează un master în AI la MIT și se specializează în două direcții esențiale pentru viitorul tehnologiei: interpretabilitatea modelelor AI și verificarea formală a codului generat de inteligența artificială.

„Vrem să facem oamenii capabili să înțeleagă codul acela fără să-l citească complet. O modalitate de a face asta este prin a scrie cod în niște limbaje de programare unde este ușor să demonstrezi matematic că codul tău are niște proprietăți. Iar tu, în loc să citești tot codul, citești proprietatea pe care codul trebuie să o satisfacă. Pur și simplu citești 1% din cod și știi că totul funcționează, în loc de a citi tot codul.”, a explicat Ionel.

Cercetare pentru un AI mai sigur

Ionel Chiosa spune că obiectivul său principal nu este dezvoltarea unor sisteme AI mai puternice, ci construirea unor mecanisme prin care acestea să poată fi controlate și înțelese.

„Sunt în principal interesat de cum munca mea poate să facă viitorul mai sigur. Nu sunt atras de a dezvolta sisteme care sunt mult mai capabile pentru că e foarte multă lume care face asta acum. ”

Una dintre direcțiile sale de cercetare este „Mechanistic Interpretability”, un domeniu care încearcă să explice modul în care funcționează modelele de inteligență artificială.

„Inteligența artificială nu e ca software-ul tradițional. Nu e ca și cum un inginer a codat fiecare linie în ChatGPT. E mai mult ceva de genul: un inginer a pus tot internetul printr-un algoritm și algoritmul ăla s-a scris singur astfel încât să vorbească cât de cât ca un om. Vrem pur și simplu să înțelegem de ce inteligența artificială face ceea ce face.”, a mai spus tânărul.

„AI-ul va influența carierele generațiilor de acum”

Studentul român consideră că inteligența artificială va transforma profund piața muncii și modul în care oamenii își construiesc carierele.

„Aș recomanda ca lumea să urmărească cum se dezvolte inteligența artificială, să nu se gândească la asta ca tehnologie banală, ca un telefon sau un monitor sau un toaster sau un frigider, modul în care inteligența artificială se va dezvolta, va influența carierele generațiilor de acum. E foarte important să aibă asta în vizor de pe acum. The faster you fly, the faster you fly faster.”, îi sfătuiește el pe alți tineri.

Pentru elevii de liceu, Ionel recomandă mai multă atenție către informatică și dezvoltarea gândirii logice prin rezolvarea de probleme.

Și Ben Pascut, consultant în inteligență artificială cu doctorat la Cambridge și român stabilit în Statele Unite, a explicat într-un interviu pentru Libertatea cum va transforma AI economia globală și ce profesii sunt cele mai expuse joburi din cauza inteligenței artificiale.

Cum definește succesul studentul român de la MIT

Deși are un CV impresionant și studiază la cea mai bine cotată universitate tehnică din lume, Ionel spune că succesul nu înseamnă doar performanță academică.

„Pentru mine succesul înseamnă să fiu într-o poziție unde sunt confortabil cu mine însumi, unde cred că trăiesc în acord cu valorile mele și să am un impact pozitiv asupra lumii.”, a concluzionat studentul.

Tânărul subliniază și importanța echilibrului personal, spunând că încearcă să prioritizeze somnul, sportul și sănătatea mentală pentru a evita burnout-ul într-un mediu extrem de competitiv precum MIT.

