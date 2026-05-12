Un nor arcuș care prevestește furtuni puternice a fost filmat și admirat în Vâlcea

Locuitorii din Bujoreni și zonele învecinate au putut admira un nor arcuș sau „shelf cloud”, un nor cunoscut pentru că prevestește furtuni puternice. Norul din județul Vâlcea a fost filmat și distribuite pe pagina de Facebook Meteo Plus.

„Un nor arcuș, mai exact un «shelf cloud» (nor de tip raft), asociat unei furtuni puternice. Structura sa spectaculoasă, stratificată și joasă, marchează de obicei apropierea unor fenomene severe precum rafale intense de vânt, ploi torențiale și descărcări electrice.

În spatele norului pătrunde aerul rece al furtunii, în timp ce în fața acestuia se află aerul cald și umed, care este forțat să urce rapid, favorizând dezvoltarea formațiunii noroase”, este textul care însoțește filmarea cu norul arcuș din Vâlcea.

Ce este norul arcuș

Locuitorii din diverse regiuni raportează tot mai des apariția unor formațiuni noroase uriașe, asemănătoare cu un zid sau cu o poliță. Acestea poartă numele științific de nori „arcuș” sau, în termeni populari, shelf cloud.

Norul arcuș este o formație joasă de nori, dispusă pe orizontală. Acesta apare la baza unui nor de furtună mai mare. Are o formă curbată și pare că se rostogolește deasupra pământului.

Deși aspectul său este amenințător, norul arcuș nu este o tornadă. Într-o tornadă, aerul este aspirat în sus într-o mișcare de rotație verticală. În cazul norului arcuș, vântul bate în linie dreaptă, dinspre furtună către exterior.

Cum se formează norul arcuș sau „shelf cloud”

Formarea norului are loc atunci când aerul rece din furtună coboară și lovește solul. Acest aer rece se răspândește rapid și intră sub aerul cald de la suprafață.

Aerul cald este ridicat forțat, iar umezeala din el îngheață sau condensează sub formă de nor la marginea de întâlnire a celor două mase de aer.

Cele trei semne care anunță un nor arcuș sau „shelf cloud”

Acest tip de nor nu apare singur, ci este întotdeauna legat de alte fenomene meteorologice specifice.

Principalele efecte observate la trecerea lui sunt: scăderea bruscă a temperaturii cu câteva grade, apariția unor rafale puternice de vânt și ploi torențiale, însoțite uneori de căderi de grindină imediat după trecerea „zidului” de nori.

Grindina a provocat pagube majore în Vâlcea și Argeș

Grindina devastatoare și furtunile violente au afectat județele Argeș, Vâlcea și Gorj, în data de 11 mai 2026, provocând pagube majore. Un covor de grindină s-a depus în doar câteva minute, distrugând recoltele și pomii fructiferi.

Bucăți masive de gheață au căzut timp de zeci de minute, distrugând pomii fructiferi, acoperind grădinile și terenurile agricole. Autoritățile au emis mesaje RO-ALERT, îndemnând populația să se adăpostească în fața vremii extreme.

Un strat gros de gheață s-a depus în cele două județe

Un strat gros de gheață a acoperit culturile, distrugând recoltele de primăvară. „Păcat de munca oamenilor, că e distrus tot”, a scris un localnic pe grupul Meteo Plus.

Acoperișurile caselor și caroseriile mașinilor au suferit daune semnificative, iar vânturile puternice, de până la 70 km/h, au amplificat impactul furtunii. Prognoza meteo emisă de ANM anunță furtuni, căderi de grindină și schimbări bruște de temperatură în următoarele zile.

Județul Vâlcea se află sub avertisment de vreme severă până la data de 13 mai

Meteorologii avertizează că vremea va rămâne severă până pe 13 mai, cu ploi torențiale, grindină și rafale de vânt ce pot depăși 90 km/h.

Cantitățile de apă ar putea ajunge la 40 l/mp în unele regiuni. Codurile galbene de ploi și vânt sunt valabile până miercuri dimineață, iar zona montană va fi afectată de ninsori până joi.

