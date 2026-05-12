Despre vise și interpretarea lor

De-a lungul istoriei, oamenii au tot încercat să găsească sensuri universale pentru imaginile care apar în timpul somnului. Totuși, cercetările moderne arată că interpretarea viselor este mult mai complexă și că același simbol poate avea sensuri complet diferite de la o persoană la alta.

Visele apar în special în faza REM a somnului, perioadă în care activitatea cerebrală este foarte intensă. Creierul procesează informații, emoții, amintiri și experiențe recente. Unele teorii susțin că visele ajută la consolidarea memoriei și la reglarea emoțională, în timp ce altele consideră că ele reprezintă o formă prin care mintea încearcă să organizeze experiențele trăite.

Sigmund Freud vedea visele ca expresii simbolice ale dorințelor și conflictelor inconștiente și le numea ”calea regală către inconștient”.

Carl Gustav Jung considera că anumite imagini pot avea rădăcini arhetipale comune umanității. Cu toate acestea, chiar și Jung sublinia că simbolurile trebuie înțelese în raport cu viața concretă a persoanei care visează.

Oamenii încearcă să aplice interpretări generale tuturor viselor, însă acest lucru nu ajută nicidecum atunci când vrem să dezlegăm misterul unui vis. Sensul diferitelor simboluri din vise depinde de contextul personal, emoțional, cultural și chiar biologic al celui care visează. Emoțiile trăite în timpul visului sunt foarte importante. Două persoane pot visa aceeași scenă, dar experiența interioară să fie complet diferită.

Psihologii moderni avertizează că interpretările categorice pot deveni periculoase atunci când sunt luate drept adevăr absolut. Ideea că un anumit vis prezice inevitabil ceva sau că un simbol are mereu aceeași semnificație poate crea anxietate inutilă și poate influența negativ.

De aceea, atunci când un vis este analizat, cel mai important nu este simbolul în sine, ci relația persoanei cu acel simbol. Ce emoții provoacă? Ce amintiri trezește? În ce context apare? Ce se întâmplă în viața celui care visează? Răspunsurile la aceste întrebări sunt mult mai relevante decât orice interpretare standard găsită într-un dicționar de vise.

Ce semnificație poate avea un lighean în vise

Un lighean apărut într-un vis poate părea, la prima vedere, un simbol banal sau lipsit de importanță, însă tocmai obiectele simple din viața de zi cu zi capătă adesea în vise semnificații interesante.

Ca în cazul tuturor simbolurilor din vis, ligheanul nu are o interpretare universal valabilă. Sensul lui depinde foarte mult de contextul visului, de emoțiile trăite, de ceea ce se întâmplă în jurul acelui obiect și de experiențele personale ale celui care visează.

În mod general, ligheanul este asociat cu ideea de conținere, curățare, îngrijire, acumulare sau gestionare a unor lucruri.

Pentru că este un obiect folosit frecvent pentru apă, spălat sau păstrarea unor elemente, subconștientul îl poate transforma într-un simbol al emoțiilor, al nevoii de purificare sau al procesării unor stări interioare. Totuși, sensul exact se schimbă mult în funcție de detaliile visului.

Ce poate însemna când visezi lighean

Ca în toate visele, emoția este cheia principală a interpretării. Același lighean poate simboliza liniște și purificare pentru o persoană, iar pentru alta stres și epuizare. Nu obiectul în sine oferă sensul final, ci relația emoțională a celui care visează cu acel simbol și cu experiențele din jurul lui.

Când visezi un lighean cu apă limpede

Dacă ligheanul din vis este plin cu apă limpede și provoacă o stare de liniște, simbolul poate avea legătură cu echilibrul emoțional, calmul interior sau dorința de clarificare.

Apa curată este frecvent asociată cu emoții procesate sănătos, sinceritate sau nevoie de vindecare interioară. Într-un astfel de context, ligheanul poate sugera că persoana încearcă să își organizeze emoțiile sau să găsească o formă de liniște sufletească.

Când visezi un lighean cu apă murdară

Dacă apa este murdară, tulbure sau stagnantă, visul poate reflecta tensiuni emoționale, gânduri apăsătoare sau situații nerezolvate.

Uneori, subconștientul folosește imaginea recipientului pentru a sugera că anumite emoții au fost ținute în interior prea mult timp. Nu înseamnă neapărat ceva grav, dar poate indica stres acumulat, oboseală psihică sau dificultatea de a exprima anumite trăiri.

Când visezi un lighean gol

Un lighean gol poate simboliza lipsă emoțională, epuizare sau senzația că persoana nu mai are resurse interioare într-un anumit context al vieții.

Totuși, în alte situații, golul poate avea o semnificație pozitivă, sugerând eliberare, curățare sau începutul unei etape noi.

Contează foarte mult ce emoții apar în vis. Dacă ligheanul gol provoacă tristețe, poate reflecta lipsă sau singurătate. Dacă provoacă ușurare, poate simboliza renunțarea la poveri emoționale.

Când visezi că speli ceva în lighean

Dacă persoana visează că spală ceva într-un lighean, simbolul poate avea legătură cu nevoia de purificare sau de rezolvare a unor probleme interioare.

În multe cazuri, actul spălării în vise este asociat cu dorința de a ”curăța” emoții negative, vinovății, regrete sau tensiuni. Uneori apare în perioade în care cineva încearcă să lase în urmă experiențe dificile sau să își recapete echilibrul emoțional.

Când visezi că speli haine

Dacă ligheanul este folosit pentru spălarea hainelor, subconștientul poate face legătura cu imaginea de sine sau cu modul în care persoana se prezintă în fața lumii.

Hainele simbolizează frecvent identitatea socială și rolurile personale. În acest context, spălarea lor poate sugera nevoia de schimbare, reînnoire sau dorința de a corecta anumite aspecte ale propriei imagini.

Descoperă și Ce înseamnă când visezi rufe

Când visezi că ligheanul se sparge

Există și vise în care ligheanul se varsă sau se sparge. Un lighean care pierde apa poate simboliza emoții care scapă de sub control, epuizare psihică sau dificultatea de a gestiona anumite situații.

Dacă visul este însoțit de panică sau haos, subconștientul poate exprima senzația că persoana nu mai poate controla presiunile emoționale sau responsabilitățile cotidiene.

În schimb, un lighean spart poate avea legătură cu vulnerabilitatea sau pierderea unei forme de siguranță interioară. Uneori simbolizează faptul că mecanismele de protecție emoțională nu mai funcționează la fel ca înainte. Alteori poate reflecta pur și simplu teama de instabilitate sau schimbare.

Mărimea ligheanului

Mărimea ligheanului poate influența și ea interpretarea. Un lighean foarte mare poate sugera emoții intense, responsabilități multe sau senzația că persoana încearcă să gestioneze prea multe lucruri simultan.

Un lighean mic poate simboliza limitări, nevoi personale simple sau preocupări intime și foarte personale.

Când visezi un lighean din diverse materiale

Materialul din care este făcut ligheanul poate avea și el o încărcătură simbolică. Un lighean metalic poate sugera rigiditate, rezistență sau nevoia de control. Unul din plastic poate avea o simbolistică mai practică, legată de viața de zi cu zi și de aspectele cotidiene ale existenței.

Dacă obiectul este vechi sau ruginit, visul poate avea legătură cu trecutul, amintiri sau emoții vechi care încă influențează prezentul.

Pentru multe persoane, ligheanul poate avea și o componentă profund personală, legată de copilărie, familie sau casă. Uneori subconștientul folosește obiecte familiare pentru a reactiva stări emoționale asociate cu siguranța, grija maternă, rutina sau nostalgia.

În astfel de cazuri, visul nu trebuie interpretat strict simbolic, ci și afectiv. Un lighean poate reprezenta pur și simplu memoria emoțională a unui anumit mediu familial.

Când visezi că primești sau dai un lighean

Dacă în vis cineva primește un lighean sau oferă unul altcuiva, simbolul poate avea legătură cu schimbul emoțional dintre persoane. Uneori poate sugera grijă, sprijin sau responsabilitate.

Alteori poate reflecta nevoia de a împărți poveri emoționale sau de a primi ajutor într-o perioadă dificilă.

Ligheanul și rutina zilnică obositoare

În anumite contexte, ligheanul poate simboliza și rutina zilnică. Pentru că este un obiect casnic foarte practic, subconștientul îl poate asocia cu munca repetitivă, responsabilitățile domestice sau nevoia de ordine și organizare.

Dacă visul provoacă oboseală sau frustrare, poate indica faptul că persoana se simte prinsă într-o rutină apăsătoare.

Sursă foto – Shutterstock.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cât primești la pensie după 5 ani de muncă în Germania: suma îi va surprinde pe mulți români
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Apariție-surpriză la priveghiul lui Ioan Isaiu! Nimeni nu se aștepta să o vadă tocmai pe ea acolo. A plâns fără oprire și a stat numai lângă mama și surorile regretatului actor
Viva.ro
Apariție-surpriză la priveghiul lui Ioan Isaiu! Nimeni nu se aștepta să o vadă tocmai pe ea acolo. A plâns fără oprire și a stat numai lângă mama și surorile regretatului actor
Toți au rămas muți de uimire când au văzut-o pe Medana, soția lui Alin Oprea, la priveghiul lui Ioan Isaiu! Iar acum s-a aflat adevărul despre relația lor! Nimeni nu știa asta! Ce îi lega, de fapt, pe cei doi
Unica.ro
Toți au rămas muți de uimire când au văzut-o pe Medana, soția lui Alin Oprea, la priveghiul lui Ioan Isaiu! Iar acum s-a aflat adevărul despre relația lor! Nimeni nu știa asta! Ce îi lega, de fapt, pe cei doi
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
Elle.ro
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
gsp
„Regele” escortelor! » Fosta vedetă organiza petrecerile anchetate de procurori
GSP.RO
„Regele” escortelor! » Fosta vedetă organiza petrecerile anchetate de procurori
Revine în televiziune după 8 ani: „Mă întorc mai puternică” » Cum arată acum
GSP.RO
Revine în televiziune după 8 ani: „Mă întorc mai puternică” » Cum arată acum
Parteneri
ULTIMA ORĂ! Imagini care îți rup inima de la priveghiul lui Ioan Isaiu. Colegii, familia, stană de piatră în fața acestei tragedii. Cine a venit să-și ia rămas-bun și ce scrie pe coroana cu flori albe de lângă sicriu
Libertateapentrufemei.ro
ULTIMA ORĂ! Imagini care îți rup inima de la priveghiul lui Ioan Isaiu. Colegii, familia, stană de piatră în fața acestei tragedii. Cine a venit să-și ia rămas-bun și ce scrie pe coroana cu flori albe de lângă sicriu
Postarea ironică a lui George Burcea chiar în ziua nunții Andreei Bălan. Ce a putut s[ posteze după ce a văzut că fetele lui îi spun „tata” lui Victor Cornea
Avantaje.ro
Postarea ironică a lui George Burcea chiar în ziua nunții Andreei Bălan. Ce a putut s[ posteze după ce a văzut că fetele lui îi spun „tata” lui Victor Cornea
Andreea Esca, imagini rare cu socrii la Paris! Pățania care a făcut-o să roșească
Tvmania.ro
Andreea Esca, imagini rare cu socrii la Paris! Pățania care a făcut-o să roșească

Alte știri

Instituția care cumpără trenuri pentru CFR, în pericol să piardă un contract de 2.000.000.000, se apără pentru situația trenurilor fără asigurare
Știri România 19:00
Instituția care cumpără trenuri pentru CFR, în pericol să piardă un contract de 2.000.000.000, se apără pentru situația trenurilor fără asigurare
Șoferii își pot verifica online istoricul rutier și punctele de penalizare, pe hub-ul MAI
Știri România 18:48
Șoferii își pot verifica online istoricul rutier și punctele de penalizare, pe hub-ul MAI
Parteneri
Trenul „Leon” fabricat la Electroputere Pașcani va transporta astronauți și experți aerospațiali, la 45 de ani de la zborul lui Dumitru Prunariu
Adevarul.ro
Trenul „Leon” fabricat la Electroputere Pașcani va transporta astronauți și experți aerospațiali, la 45 de ani de la zborul lui Dumitru Prunariu
Primele previziuni meteorologice pentru vară. Ce fenomene sunt așteptate în România după primele coduri de furtuni severe: „Determină situații de blocaj”
Fanatik.ro
Primele previziuni meteorologice pentru vară. Ce fenomene sunt așteptate în România după primele coduri de furtuni severe: „Determină situații de blocaj”
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Financiarul.ro
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Parteneri
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Elle.ro
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut
Viva.ro
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut

Monden

Ce spune Radu Ciucă după ce a plecat de la PRO TV la Antena 1. Cum a ajuns să lucreze alături de Denise Rifai
Stiri Mondene 17:38
Ce spune Radu Ciucă după ce a plecat de la PRO TV la Antena 1. Cum a ajuns să lucreze alături de Denise Rifai
Desafio: Aventura 12 mai 2026. Un concurent se autopropune la duelul de eliminare: „să știu că sunt la limita prăpastiei”
Stiri Mondene 17:25
Desafio: Aventura 12 mai 2026. Un concurent se autopropune la duelul de eliminare: „să știu că sunt la limita prăpastiei”
Parteneri
S-a aflat! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică. Chipul lui Alexandru, dezvăluit după 6 ani de mister
TVMania.ro
S-a aflat! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică. Chipul lui Alexandru, dezvăluit după 6 ani de mister
Domeniul care duce lipsă acută de angajați recrutează direct din facultăți. Salarii de la 1.000 de euro
ObservatorNews.ro
Domeniul care duce lipsă acută de angajați recrutează direct din facultăți. Salarii de la 1.000 de euro
Gata! Ilie Bolojan, gest care a aprins internetul, în plin haos politic! Reacțiile oamenilor au izbucnit instant, imaginile sunt peste tot acum
Libertateapentrufemei.ro
Gata! Ilie Bolojan, gest care a aprins internetul, în plin haos politic! Reacțiile oamenilor au izbucnit instant, imaginile sunt peste tot acum
Parteneri
Informații EXPLOZIVE. Conducerea federației, acuzată: „Au luat fete de pe stradă”
GSP.ro
Informații EXPLOZIVE. Conducerea federației, acuzată: „Au luat fete de pe stradă”
Orașul care „se scufundă cu 2 centimetri pe lună” » NASA monitorizează situația
GSP.ro
Orașul care „se scufundă cu 2 centimetri pe lună” » NASA monitorizează situația
Parteneri
Metoda „piatra gri” sau cum să faci față persoanelor cu tulburarea de personalitate narcisistă
Mediafax.ro
Metoda „piatra gri” sau cum să faci față persoanelor cu tulburarea de personalitate narcisistă
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Acuzații explozive în cazul crimei din Bihor! Mesaj dur al mamei elevei ucise în Bihor: „Nu voi lăsa adevărul să rămână ascuns”
Wowbiz.ro
Acuzații explozive în cazul crimei din Bihor! Mesaj dur al mamei elevei ucise în Bihor: „Nu voi lăsa adevărul să rămână ascuns”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
Wowbiz.ro
Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
Atenție! LISTA fructelor și legumelor cu CELE MAI MULTE PESTICIDE
Mediafax.ro
Atenție! LISTA fructelor și legumelor cu CELE MAI MULTE PESTICIDE
UPDATE Un nou-născut care s-a stins în Maternitatea Polizu ar fi fost lăsat să putrezească în incubator! DSP a venit în control
KanalD.ro
UPDATE Un nou-născut care s-a stins în Maternitatea Polizu ar fi fost lăsat să putrezească în incubator! DSP a venit în control

Politic

Nicușor Dan, declarații de presă împreună cu președintele Poloniei: „Am trecut de la a enunța pericolul rus la a da răspunsuri”
LiveText
Politică 18:48
Nicușor Dan, declarații de presă împreună cu președintele Poloniei: „Am trecut de la a enunța pericolul rus la a da răspunsuri”
Ultima Ordonanță de Urgență dată de Guvernul Bolojan a fost atacată la Curtea Constituțională de Avocatul Poporului
Politică 18:26
Ultima Ordonanță de Urgență dată de Guvernul Bolojan a fost atacată la Curtea Constituțională de Avocatul Poporului
Parteneri
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
ZiaruldeIasi.ro
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
MM Stoica a găsit în Serbia jucători pentru FCSB: „Decizia e luată, îi place și lui Gigi”
Fanatik.ro
MM Stoica a găsit în Serbia jucători pentru FCSB: „Decizia e luată, îi place și lui Gigi”
Efectul neașteptat al crizei de kerosen: Companiile aeriene reduc prețurile biletelor
Spotmedia.ro
Efectul neașteptat al crizei de kerosen: Companiile aeriene reduc prețurile biletelor