Cooperare multinațională în Europa

Exercițiul se desfășoară în mai multe centre de instruire din Europa, cu participarea activă a unor țări precum România, Bulgaria, Polonia, Germania și Grecia. Prin colaborarea între aceste națiuni,„Trojan Footprint 2026” consolidează angajamentele comune de apărare și demonstrează valoarea strategică a forțelor speciale în cadrul alianței NATO.

„Colaborăm cu forțe de operațiuni speciale extrem de capabile în toate domeniile, asigurând un schimb esențial de tactici, tehnici și proceduri specifice regiunii. Acest exercițiu garantează că, prin schimbul de expertiză și punerea în practică a lecțiilor învățate, fiecare țară participantă va deveni mai puternică, mai agilă și complet consolidată în cadrul apărării noastre colective.” , a transmis Lt. Gen. Richard Angle, comandantul Comandamentului Operațiunilor Speciale al SUA pentru Europa și al Comandamentului Operațiunilor Speciale al NATO.

Tehnologii de ultimă generație pentru provocările moderne

Focalizat pe inovație, exercițiul din acest an devine un teren de testare pentru tactici noi, tehnologii avansate și concepte operaționale revoluționare. Scopul este menținerea forțelor speciale în avangarda războiului modern, pregătite să răspundă provocărilor de securitate cu rapiditate și precizie.

Acest tip de antrenament este esențial pentru a asigura interoperabilitatea și pregătirea forțelor din națiuni diferite, așa cum a subliniat Lt. Gen. Richard Angle. „Prin aceste exerciții, ne asigurăm că suntem pregătiți să acționăm împreună în orice situație, indiferent de complexitatea acesteia”, a adăugat acesta.

O inițiativă de amploare

„Trojan Footprint” a debutat în 2016 și, de-a lungul anilor, a devenit cel mai important exercițiu de operațiuni speciale din Europa. Organizată o dată la doi ani, această inițiativă implică toate ramurile forțelor armate americane – Forțele Aeriene, Armata, Corpul de Infanterie Marină, Marina și Forțele Spațiale – alături de aliații NATO.

Prin antrenamentele comune și schimbul de cunoștințe, exercițiul își propune să pregătească forțe reziliente, capabile să descurajeze orice amenințare și să asigure securitatea regiunii. „Trojan Footprint 2026” subliniază încă o dată importanța parteneriatelor internaționale în apărarea intereselor comune ale tuturor națiunilor participante.

