Cel mai mare diamant albastru-verzui din lume este scos la licitație

Christies scoate la licitație pe 13 mai 2026, la Four Seasons Hotel des Bergues din Geneva, diamantul The Ocean Dream, cel mai mare diamant fancy vivid albastru-verde cunoscut. The Ocean Dream poate concura cu cel mai mare diamant din lume, care este negru și a fost tăiat, timp de șapte ani, sub forma unui șoim.

Cu o greutate de 5,50 carate și o tăietură triunghiulară, piatra rară este estimată la un preț între 8.952.531 și 12.790.461 de dolari, conform Christies.com.

The Ocean Dream este un diamant rar de o frumusețe aparte

Extrase în anii 90 dintr-un diamant brut de 11,70 carate găsit în Africa Centrală, The Ocean Dream este considerat un adevărat miracol al naturii. Distincția sa este completată de faptul că aparține tipului Ia, una dintre cele mai pure categorii de diamante naturale.

„The Ocean Dream este o piatră prețioasă de o raritate extraordinară, revenind la licitație pentru doar a doua oară în istorie.

Celebrat de Smithsonian Institution drept unul dintre cele mai rare opt diamante din lume, rămâne cel mai mare diamant fancy vivid albastru-verde înregistrat vreodată.

O bijuterie excepțională, de o raritate și frumusețe profunde, The Ocean Dream este un punct culminant de neratat, cu previzualizări în Bangkok și Hong Kong, înainte de licitația din Geneva din această lună”, a declarat Max Fawcett, Global Head of Christies Jewellery.

Care este istoria diamantului legendar, scos la licitație pentru peste 11 milioane de dolari

Această bijuterie unică a fost vândută pentru prima oară tot la o licitație organizată de Christies, în luna mai a anului 2014, pentru suma de aproximativ 8.962.522 de dolari.

Cu mult înainte de această vânzare, în 2003, The Ocean Dream a fost dezvăluit publicului larg în cadrul expoziției „Splendor of Diamonds”, organizată de Smithsonian Institution la Muzeul Național de Istorie Naturală din Washington D.C.

La acea vreme, The Ocean Dream a fost prezentat alături de alte șapte diamante excepționale, fiecare reprezentând o culoare rară a curcubeului: roșu, portocaliu, galben, roz, albastru, albastru-verde și alb. Printre acestea se numărau și următoarele bijuterii celebre: De Beers Millennium Star (203,04 carate), The Allnatt (101,29 carate) și The Steinmetz Pink (59,60 carate).

Cu o istorie fascinantă și o frumusețe fără egal, The Ocean Dream rămâne o piatră prețioasă cu totul aparte. Raritatea sa extremă și statutul de cel mai mare diamant fancy vivid albastru-verde din lume îl transformă într-un obiect de dorință pentru colecționari și pasionați de bijuterii din întreaga lume.

La finalul anului trecut, doi prieteni din copilărie au descoperit cel mai mare diamant verde natural cunoscut. Odată ce au găsit cel mai mare diamant verde din lume, viața celor doi amici s-a schimbat radical. Unul dintre ei a investit banii primiți pentru a-i realiza o zestre surorii sale, înainte de căsătorie, în timp ce celălalt a decis să-și facă propria mică afacere.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE